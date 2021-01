ΗΠΑ: Οπλισμένη η Εθνοφρουρά περιμένει στην Ουάσινγκτον τους οπαδούς του Τραμπ (pics)

Οι άνδρες της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ άρχισαν την Τρίτη να φέρουν οπλισμό στους δρόμους της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ. Πρόκειται για μια ριζοσπαστική αλλαγή καθώς πλέον απομένει μία εβδομάδα πριν από την τελετή ορκωμοσίας του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η Εθνοφρουρά αρχικά είχε ανακοινωθεί πως κινητοποιήθηκε για να προσφέρει επιμελητειακή υποστήριξη στην αστυνομία της αμερικανικής πρωτεύουσας και τη Δευτέρα, ο στρατηγός Ντάνιελ Χόκανσον, διοικητής του γραφείου της Εθνοφρουράς στο Πεντάγωνο, δήλωνε πως δεν είχαν άδεια να φέρουν οπλισμό.

Η άδεια στην Εθνοφρουρά να φέρει οπλισμό και να κάνει συλλήψεις θα αποτελούσε μέτρο «της υστάτης προσφυγής» αν η κατάσταση ξέφευγε από τον έλεγχο, διαβεβαίωνε. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξηγηθεί ο λόγος που άλλαξε αυτή η απόφαση. Σύμφωνα με το AFP, η Εθνοφρουρά της Ουάσινγκτον, από πλευράς της, αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Armed troops guard DC.



National Guard troops deployed on the streets of Washington began carry weapons late Tuesday in a major change of posture ahead of Joe Biden’s inauguration as US president, according to @AFP photographer Andrew Caballero-Reynoldshttps://t.co/46AFzs3HK6 pic.twitter.com/kpAu9mS3yv