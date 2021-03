Πέθανε σε ηλικία 77 ετών στις ΗΠΑ ο διευθυντής ορχήστρας Τζέιμς Λεβίν. Το 2017 «πρωταγωνίστησε» σε σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης, που έθεσε τέλος στην 40χρονη καριέρα του.

Η καριέρα του Τζέιμς Λεβίν, μαέστρου της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης (Met), αμαυρώθηκε οριστικά από τις καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης που ήρθαν στο φως πριν τέσσερα χρόνια.

Ο Τζέιμς Λεβίν πέθανε από «φυσικά αίτια» στις 9 Μαρτίου 2021 στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας, δήλωσε, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις, ο Λι Χόροβιτς, ο γιατρός του εδώ και πολλά χρόνια, επιβεβαιώνοντας πληροφορία της εφημερίδας New York Times.

Γεννημένος στο Σινσινάτι, ο Λεβίν διορίστηκε μουσικός διευθυντής της Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης το 1976 και τη μεταμόρφωσε σε σημείο που αυτή συμπεριελήφθη στις μεγάλες όπερες του κόσμου, η οποία μέχρι τότε ήταν απαξιωμένη.

Τιμώντας τα κλασικά μουσικά έργα, ο Λεβίν εισήγαγε στο πρόγραμμα σύγχρονα έργα και παραμελημένους συνθέτες.

Με τα πλούσια σγουρά μαλλιά του, τα στρογγυλά μεταλλικά γυαλιά, το εκφραστικό στιλ και την εξωστρεφή προσωπικότητά του, ο Λεβίν επιβλήθηκε ως μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες παγκοσμίως της κλασικής μουσικής.

Συνολικά διηύθυνε την ορχήστρα της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης (Met) περισσότερες από 2.550 φορές.

Ωστόσο αντιμετώπισε σειρά προβλημάτων υγείας από το 2006, ένα τραύμα στον ωμό μετά το πέσιμό του στη σκηνή, δισκοκήλη, νεφρική ανεπάρκεια.

Το 2016, είχε δεχτεί να αφήσει τη μουσική διεύθυνση της Met, προσβεβλημένος από τη νόσο Πάρκινσον, η οποία προκάλεσε την αναπηρία του εδώ και πολλά χρόνια.

Παρέμενε ωστόσο επίτιμος μουσικός διευθυντής, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 που τέθηκε σε διαθεσιμότητα, μετά τη δημοσίευση μαρτυριών που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση στις εφημερίδες New York Times και New York Post.

