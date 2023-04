Στη Νέα Υόρκη κατευθύνεται ο Ντόναλντ Τραμπ όπου αύριο Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου για να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Ο υπόθεση αφορά την καταβολή 130.000 δολαρίων στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς προκειμένου ο Τραμπ να εξαγοράσει τη σιωπή της, λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Στον δρόμο προς το αεροδρόμιο είχαν συγκεντρωθεί ορισμένοι υποστηρικτές του Τραμπ. «Είναι προσβολή (…) Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο επόμενος πρόεδρός μας», φώναζαν δύο από αυτούς, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, που είναι πρώην αστυνομικός, προειδοποίησε σήμερα τους «ταραξίες» που ενδέχεται να πάνε αύριο στην πόλη του. «Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο και απλό: συγκρατηθείτε», είπε ο δήμαρχος, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με την επικεφαλής της αστυνομίας, την Κίτσαντ Σιούελ.

Trump’s motorcade has to stop at a red light pic.twitter.com/tsuOMMGMKh