Μια τεράστια κομπίνα προσπάθησε να στήσει ένας 54χρονος άνδρας στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Ο David Adler Staveley όχι μόνο προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τα δάνεια που δινόντουσαν κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού για να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις, αλλά σκηνοθέτησε και τον θάνατο του για να την γλιτώσει…

Ο 54χρονος Αμερικανός μαζί με τον «συνέταιρό» του φρόντισαν να αξιοποιήσουν όσο μπορούσαν τα δάνεια που δινόντουσαν για την διάσωση των επιχειρήσεων κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Έφτασαν στο σημείο – όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail – να έχουν δανεισθεί περίπου μισό εκατομμύριο δολάρια ($544,000), χωρίς ωστόσο να είναι… ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.

Μετά από πληροφορίες που έλαβαν οι Αρχές, άρχισαν να ερευνούν τον David Adler Staveley και τις «επιχειρήσεις» του και προφανώς…. δεν τις εντόπισαν. Ο 54χρονος μαζί με τον «συνέταιρό» του, David Andrew Butziger, συνελήφθησαν τον Μάιο του 2020 και αφέθηκαν ελεύθεροι με συσκευή εντοπισμού μέχρι την δίκη τους.

Τρεις εβδομάδες αργότερα λοιπόν ο 54χρονος David Adler Staveley έσπασε το «βραχιολάκι» του και σκηνοθέτησε τον θάνατό του πιστεύοντας ότι θα την γλιτώσει. Άφησε ένα σημείωμα αυτοκτονίας στο αυτοκίνητο του και άφησε την οικογένεια του και τις Αρχές να πιστεύουν ότι είναι νεκρός.

Ωστόσο, οι έρευνες των αμερικανικών αρχών για τον εντοπισμό του συνεχίστηκαν και τώρα εκτίει την ποινή του.

