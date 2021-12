Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στις ΗΠΑ, όταν μια μητέρα στο Ουισκόνσιν φέρεται να προσπάθησε να σώσει τον 4χρονο γιο της από ένα πίτμπουλ. Η άγρια επίθεση της 35χρονης, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της.

Η Heather Pingel, όπως αναφέρει η New York Post, τραυματίστηκε σοβαρά από ένα πίτμπουλ, όταν αυτό της επιτέθηκε στο σπίτι της στο Bowler, βορειοδυτικά του Milwaukee. Τα τραύματα της 35χρονης ήταν τόσο σοβαρά που δεν μπόρεσε να δώσει στις αρχές πλήρη περιγραφή του τι συνέβη πριν πεθάνει. Μάλιστα ανέφερε ότι ο σκύλος είχε προηγουμένως δείξει σημάδια επιθετικότητας.

Η οικογένειά της άτυχης θεωρεί ότι ο σκύλος άρχισε να τη δαγκώνει όταν προσπάθησε να σώσει τον γιο της, Bernarde. Όταν ο πατέρας, σύμφωνα με την New York Post, επέστρεψε στο σπίτι βρήκε το πίτμπουλ να επιτίθεται στη μητέρα στο μπάνιο.

Ο πατέρας του αγοριού «γύρισε σπίτι και τη βρήκε ξαπλωμένη στο πάτωμα του μπάνιου. Είπε, «δεν έχω χέρια και πεθαίνω», είπε στην Wausau Daily Herald η αδελφή της 35χρονης, Shannon Pingel.

Ο γιος της Heather βρέθηκε να κάθεται σε μια καρέκλα στην τραπεζαρία με αίμα να τρέχει από το πόδι του.

Η 35χρονη μητέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έμεινε μια εβδομάδα, ωστόσο δεν τα κατάφερε και κατέληξε την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με την οικογένειά της, καθώς υπέστη νεφρική ανεπάρκεια και της είχαν ακρωτηριαστεί και τα δύο χέρια.

Mom has arms ripped apart, dies stopping pit bull from attacking 4-year-old son https://t.co/NUu4qmRlwC pic.twitter.com/E4dyx48OHj