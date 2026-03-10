Κόσμος

ΗΠΑ: Πυρομαχικά αξίας 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων χρησιμοποιήθηκαν τις πρώτες 48 ώρες του πολέμου στο Ιράν

Ο Τραμπ συναντήθηκε ήδη με στελέχη επτά αμυντικών βιομηχανιών, καθώς το Πεντάγωνο προσπαθεί να αναπληρώσει τα εφόδιά του
Ρουκέτες και πύραυλοι χτυπούν το Ισραήλ
Ρουκέτες και πύραυλοι χτυπούν το Ισραήλ / REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Ammar Awad

Πυρομαχικά αξίας 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τις δύο πρώτες ημέρες του πολέμου εναντίον του Ιράν ανέφερε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι χρησιμοποίησε. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε έκθεση που υποβλήθηκε σε Επιτροπές του Κογκρέσου, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση αυτών των πληροφοριών.

Μέλη του Κογκρέσου, που ενδέχεται σύντομα να κληθούν να εγκρίνουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τον πόλεμο, εκφράζουν ανησυχίες προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η σύρραξη αυτή θα εξαντλήσει τα αμερικανικά αποθέματα, σε μία περίοδο που η αμυντική βιομηχανία δυσκολεύεται ήδη να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

Ο Τραμπ συναντήθηκε ήδη στις 6 Μαρτίου με στελέχη επτά αμυντικών βιομηχανιών, καθώς το Πεντάγωνο προσπαθεί να αναπληρώσει τα εφόδιά του.

Η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει δημοσίως κάποια εκτίμηση για το κόστος του πολέμου, τον οποίο ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου μαζί με το Ισραήλ.

Μέλη του Κογκρέσου ζητούν περισσότερες πληροφορίες και καταθέσεις αξιωματούχων για θέματα όπως το πώς ο πόλεμος αυτός μπορεί να επηρεάσει την αμυντική ετοιμότητα των ΗΠΑ.

Πολλοί βοηθοί γερουσιαστών και βουλευτών λένε ότι αναμένουν πως ο Λευκός Οίκος σύντομα θα υποβάλει αίτημα στο Κογκρέσο για επιπρόσθετη χρηματοδότηση για τον πόλεμο στο Ιράν. Ορισμένοι λένε ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει 50 δισεκ. δολάρια, άλλοι όμως πιστεύουν ότι η εκτίμηση αυτή είναι χαμηλή.

