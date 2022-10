Συναγερμός έχει σημάνει στο Ντέαρμπορν του Μίσιγκαν, σχεδόν 10 χιλιόμετρα μακριά από το Ντιτρόιτ, για πυροβολισμούς στο ξενοδοχείο Χάμπτον Ινν, με ισχυρή δύναμη της αστυνομίας να βρίσκεται στο σημείο για να ελέγξει την κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα άτομο έχει πέσει νεκρό από τους πυροβολισμούς και έχουν τραυματιστεί πολλά άτομα, ενώ ο μακελάρης έχει «ταμπουρωθεί» μέσα στο ξενοδοχείο της περιοχής του Μίσιγκαν, μεταδίδει η DailyMail.

Σε tweet της, η αστυνομία της περιοχής αναφέρει ότι υπάρχει «ενεργή σκηνή με πυροβολισμούς» στο σημείο και τονίζει ότι πρόκειται για μια «επικίνδυνη κατάσταση» και να μείνουν όλοι μακριά από το σημείο.

«Οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί εργάζονται για τον καθαρισμό ολόκληρης της περιοχής γύρω από το ξενοδοχείο. Παρακαλούμε μείνετε μακριά από την περιοχή, καθώς αυτή είναι μια ενεργή κατάσταση και εξαιρετικά επικίνδυνη για το κοινό», αναφέρει ένα άλλο tweet της αστυνομίας.

UPDATE: There are still shots being fired by the suspect. Troopers and officers are working on clearing the entire area around the hotel. Please stay away from the area as this is an active situation and extremely dangerous to the public. pic.twitter.com/xYPXrborBd