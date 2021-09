Συναγερμός σήμανε στο Κόλιερβιλ του Τενεσί των ΗΠΑ μετά τις αναφορές για πολλούς πυροβολισμούς.

Οπως αναφέρουν τοπικά μέσα πολλοί άνθρωποι δέχτηκαν πυροβολισμούς μέσα σε σούπερ μάρκετ με συνέπεια ένα άτομο να χάσει τη ζωή ενώ 12 έχουν τραυματιστεί. Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί και ασθενοφόρα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης αυτοκτόνησε μέσα στο κατάστημα, ενώ κάποιοι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

