Άγνωστος εισέβαλε σε πανεπιστημιούπολη στις ΗΠΑ και άνοιξε πυρ σε σχολεία που βρίσκονται στην περιοχή αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον έξι τραυματίες.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη πυροβολισμοί έπεσαν σε μία πανεπιστημιούπολη στο Όκλαντ της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, όπου στεγάζονται τουλάχιστον τρία διαφορετικά σχολεία. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο απαγορεύοντας κάθε πρόσβαση και μετακίνηση στα σχολεία.

Σύμφωνα με την αστυνομία των ΗΠΑ τουλάχιστον τρία από τα θύματα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άγνωστη παραμένει η υγεία των υπολοίπων.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι (τοπική ώρα) και έθεσε την πανεπιστημιούπολη σε lockdown, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει καμία πληροφορία για το πόσοι ή ποιοι ήταν οι δράστες.

🚨 #BREAKING : Multiple people shot at a school complex 📌 #EastOakland | #California Multiple agencies are responding too a shooting at Sojourner Truth high school in East Oakland, California as police confirm At least 5 people have been shot with the gunman is still at large pic.twitter.com/QwsalHQG5U

Η δήμαρχος του Όκλαντ Λίμπι Σαφ , σε ανάρτησή της στο Twitter σημείωσε ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν στην πανεπιστημιούπολη και πλέον το σχολείο «είναι ασφαλές».

Η ίδια σημείωσε πως τα θύματα είναι όλοι ενήλικες.

Today's gun violence at Sojourner Truth school shocks the soul — our schools are sanctuaries for our children. Our investigators report all six victims are adults + being treated for injuries at hospitals now. The school is now clear + all children being reunited w/ families.