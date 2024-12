ΗΠΑ: Ρατσιστικό παραλήρημα σε πτήση – «Η οικογένειά σου είναι από την Ινδία, δεν έχεις κανένα σεβασμό»

Ένας φωτογράφος υψηλού επιπέδου και η οικογένειά του, με ρίζες από Ινδία, υπέστησαν την οργή μιας γυναίκας η οποία εξαπέλυσε εναντίον τους ρατσιστική επίθεση μετά την προσγείωση της πτήσης τους στο Λος Άντζελες.

Ο Pervez Taufiq δήλωσε ότι μόλις είχε προσγειωθεί στο Λος Άντζελες από το Κανκούν την περασμένη εβδομάδα, με τη σύζυγό του και τους τρεις γιους του, όταν ήρθε αντιμέτωπος με μία επιβάτιδα η οποία τους «έλουσε» με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς.

Είπε ότι η θρασύτατη γυναίκα «παρενόχλησε» τον γιο του που καθόταν δίπλα της στο αεροπλάνο και στη συνέχεια φώναξε κατά τη διάρκεια της διαδρομής με το λεωφορείο, τους οποίους κατέγραψε η κάμερα.

«Η οικογένειά σου είναι από την Ινδία, δεν έχεις κανένα σεβασμό, δεν έχεις κανόνες, νομίζεις ότι μπορείς να σπρώχνεις τους πάντες, να σπρώχνεις, να σπρώχνεις, να σπρώχνεις», του είπε η γυναίκα όπως την κατέγραψε βίντεο στις 24 Νοεμβρίου 2024. «Αυτό νομίζεις ότι είσαι. Είστε εντελώς τρελοί».

Ο Taufiq απάντησε ειρωνικά, ρωτώντας αν θα έπρεπε να τους πει να φάνε «περισσότερο κάρυ», ενώ εκείνη απάντησε ότι θα έβγαζε το τηλέφωνό της «για να καταγράψει τον γ@@@ο κ@@@ σου από ταντούρι».

