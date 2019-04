ΗΠΑ: Ρίχνουν τους τόνους για το κλείσιμο των συνόρων με το Μεξικό

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Σάρα Σάντερς, η κυβέρνηση Τραμπ βλέπει ότι το Μεξικό «επιταχύνει και αντιλαμβάνεται περισσότερο τις ευθύνες του» για τα μεταναστευτικά ρεύματα κατά μήκος των συνόρων με τις ΗΠΑ.

«Άρχισαν να κάνουν πολλά περισσότερα» είπε η Σάντερς κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο. Πρόσθεσε ότι οι αρχές του Μεξικού κρατούν πλέον στη χώρα όσους ζητούν άσυλο, μέχρι να εξεταστεί το αίτημά τους στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τους είδαμε επίσης να σταματούν περισσότερους ανθρώπους από το να περάσουν τα σύνορα, έτσι που δεν μπαίνουν καν στις ΗΠΑ. Αυτά τα δύο πράγματα σίγουρα βοηθούν και θα θέλαμε να συνεχιστούν», υπογράμμισε.

Και ο πρόεδρος Τραμπ όμως με ανάρτησή του στο twitter είχε αφήσει να εννοηθεί πως το Μεξικό άλλαξε στάση και πως «μετά από πολλά χρόνια (δεκαετίες) συλλαμβάνει πολλούς ανθρώπους στα νότια σύνορά του, κυρίως από τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα και το Ελ Σαλβαδόρ».

After many years (decades), Mexico is apprehending large numbers of people at their Southern Border, mostly from Guatemala, Honduras and El Salvador. They have ALL been taking U.S. money for years, and doing ABSOLUTELY NOTHING for us, just like the Democrats in Congress!

