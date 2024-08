ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Κονέκτικατ από πρωτοφανείς πλημμύρες – «Το φαινόμενο συμβαίνει κάθε 1.000 χρόνια»

Οι κομητείες New Haven και Fairfield του Κονέκτικατ στις ΗΠΑ, πλήττονται από απίστευτα έντονες βροχοπτώσεις, με τις πλημμύρες που έχουν δημιουγηθεί να έχουν θέσει τις περιοχές σε κατάσταση συναγερμού.

Εκτεταμένες πλημμύρες και διασώσεις εγκλωβισμένων βρίσκονταν σε εξέλιξη ήδη από χθες Κυριακή (18.08.2024) στις παραπάνω περιοχές των ΗΠΑ που σαρώνονται από βροχοπτώσεις. Η συμβουλή έκτακτης ανάγκης, η οποία έκτοτε υποβαθμίστηκε σε προειδοποίηση για πλημμύρες, περιλάμβανε τις πόλεις Waterbury, Danbury και την πόλη Fairfield.

Μάλιστα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο μετεωρολόγος Jacob Feuerstein ανέφερε πως το όριο της βροχόπτωσης των 1.000 ετών ξεπεράστηκε οριακά στο Shelton του Κονέκτικατ.

Ο Ryan Hanrahan, επικεφαλής μετεωρολόγος στο NBC Connecticut, είπε ότι τα 25 εκατοστά βροχής μέσα σε 12 ώρες γύρω από τις πόλεις Oxford και Southbury ήταν ένα φαινόμενο που «συμβαίνει σχεδόν κάθε 1.000 χρόνια».

Over 10″ of rain in about 12 hours around Oxford and Southbury is close to a 1-in 1000 year flood. That means rain totals like these have an approximately 0.1% chance of occurring in any given year. An exceptional event. pic.twitter.com/GoZinQ4m0o