Ένα χειρουργικό χτύπημα με drone στην «καρδιά» της Καμπούλ, όπου ο ηγέτης της αλ Κάιντα, Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, ο άνθρωπος που πήρε τα «κλειδιά» από τον Οσάμα μπιν Λάντεν, ήταν αρκετό για να εξοντωθεί από τις ΗΠΑ ένας από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους στον κόσμο. Οι πύραυλοι “Ninja” Hellfire και τα μεταλλικά τους καρφιά βρήκαν τον στόχο τους.

Σε έκτακτο διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό, τα ξημερώματα της Τρίτης (02.08.2022, ώρα Ελλάδας) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε ότι με ένα πλήγμα στον καρδιά της Καμπούλ πριν από μερικά 24ωρα, ο αρχηγός της Αλ Κάιντα, Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, έπεσε νεκρός.

Κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε από την οικογένεια του ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης και ενός εκ των «εγκεφάλων» της επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου 2011 στις ΗΠΑ.

Η επιχείρηση της εξόντωσης του αλ Ζαουάχρι χρειάστηκε σχεδόν έξι μήνες για να σχεδιαστεί. Η επίθεση έγινε με drone που πέταξε πάνω από την Καμπούλ και εκτόξευσε δύο πυραύλους Ninja Hellfire, οι οποίοι περιέχουν εκατοντάδες μεταλλικά καρφιά και μακριές ατσάλινες λεπίδες, ικανές να τεμαχίσουν τον στόχο τους.

Οι φωτογραφίες του κτιρίου όπου ζούσε ο Αϊμάν αλ Ζαουάχρι και στο μπαλκόνι του οποίου έπεσε νεκρός, όπως ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, δείχνουν πως μόνο μερικά παράθυρα ήταν καμένα και όλα τα άλλα ήταν ανέπαφα. Γι’ αυτό και εκτιμάται πως χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Hellfire, που με τις λεπίδες που μοιάζουν με μαχαίρι, τεμαχίζουν το στόχο τους και αφήνουν τα πάντα ανέπαφα γύρω τους. Ο λεγόμενος πύραυλος «ιπτάμενο ginsu» έχει χρησιμοποιηθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις για να σκοτώσει άλλους ηγέτες τζιχαντιστικών ομάδων χωρίς να τραυματιστούν οι περαστικοί.

#CIA_drone_kill_program



منزل زعيم تنظيم القاعدة ايمن ألظواهرى الذى اغتالته طائرة درون بدون طيار مساء امس

The House of Al Qaeda Head Emir Ayman Al-Zawahiri that was targeted by a US drone strike in Afghanistan#AlQaeda #Zawahiri pic.twitter.com/wTfwSfl1Ag