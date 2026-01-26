Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

ΗΠΑ: Στη Μέση Ανατολή κατέπλευσε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν στέλνοντας «μήνυμα» στο Ιράν

Το «USS Abraham Lincoln» και αρκετά αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους έχουν εισέλθει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής
Μαχητικό αεροσκάφος F-14 Tom Cat απογειώνεται από το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Abraham Lincoln»
Μαχητικό αεροσκάφος F-14 Tom Cat απογειώνεται από το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Abraham Lincoln» / EPA AFP / Φωτογραφία (αρχείου) Leila Gorchev

Το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «USS Abraham Lincoln» και συνοδευτικά πολεμικά πλοία έφθασαν στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανακοίνωσε τη Δευτέρα (26.01.2026) ο αμερικανικός στρατός, ο οποίος ενισχύει έτσι την παρουσία του στην περιοχή σε μία περίοδο μεγάλων εντάσεων με το Ιράν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι αμερικανική «αρμάδα» κατευθυνόταν στη Μέση Ανατολή και ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθούσε στενά το Ιράν, όπου οι αρχές έπνιξαν στο αίμα μεγάλες διαδηλώσεις, αλλά ότι ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα πλήξει το Ιράν απαντώντας με αυτό τον τρόπο στην αιματηρή καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων, αλλά φάνηκε να υπαναχωρεί από την απειλή αυτή μετά τη δήλωσή του ότι η Τεχεράνη ανέστειλε προγραμματισμένες εκτελέσεις διαδηλωτών.

Η ναυτική δύναμη, η οποία βρισκόταν μέχρι τότε στη Νότια Σινική Θάλασσα, «αναπτύσσεται τώρα στη Μέση Ανατολή για να προωθήσει την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Πρόκειται για το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» και αρκετά αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους που έχουν εισέλθει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία υπάγεται στη Centcom, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Πριν από την ανακοίνωση της Centcom, η ιρανική κυβέρνηση προειδοποίησε σήμερα κατά οποιασδήποτε αμερικανικής επέμβασης.

 

«Η άφιξη ενός τέτοιου πολεμικού πλοίου δεν θα επηρεάσει την αποφασιστικότητα του Ιράν να υπερασπίσει το έθνος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε μία εμφανή αναφορά στο αεροπλανοφόρο. «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει εμπιστοσύνη στις δικές της ικανότητες», πρόσθεσε.

Μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν
Διαδηλωτής κατά του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν / REUTERS / Φωτογραφία Florion Goga

Το θεοκρατικό καθεστώς σκότωσε 6.000 διαδηλωτές

Το Ιράν και το Ισραήλ συγκρούστηκαν τον Ιούνιο του 2025 σε έναν πόλεμο 12 ημερών, ο οποίος ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση του Ισραήλ κατά στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων στο έδαφος του Ιράν όπως και σε κατοικημένες περιοχές. Οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν στην επίθεση του ισραηλινού συμμάχου τους, πλήττοντας τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ήδη αποδυναμωμένο από αυτόν τον πόλεμο, το Ιράν κατέπνιξε στη βία τις πρόσφατες διαδηλώσεις, με τον απολογισμό να πλησιάζει πλέον τους 6.000 νεκρούς σύμφωνα με μια οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που διεξάγει έρευνα για χιλιάδες άλλους πιθανούς θανάτους.

Το κίνημα διαμαρτυρίας που άρχισε τον Δεκέμβριο από μαγαζάτορες που διαδήλωναν κατά της οικονομικής κρίσης, έλαβε τεράστιες διαστάσεις στις 8 Ιανουαρίου, φέρνοντας την Ισλαμική Δημοκρατία αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη δοκιμασία της μετά την ίδρυσή της το 1979.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
118
104
56
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ντόναλντ Τραμπ για τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη: «Πρόκειται για τραγωδία – αποτέλεσμα εχθρικής αντίστασης Δημοκρατικών»
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ο Ντόναλντ Τραμπ, «δεν θέλει να βλέπει ανθρώπους να σκοτώνονται στους δρόμους, αλλά απαιτεί το τέλος της αντίστασης και του χάους»
Στέλεχος του Γραφείου Ποινικής Σύλληψης (BCA) επιμελείται το σημείο όπου ο Alex Pretti, σκοτώθηκε από πυροβολισμούς ομοσπονδιακών υπαλλήλων της υπηρεσίας μετανάστευσης που προσπάθησαν να τον συλλάβουν, ενώ άνθρωποι συγκεντρώνονται σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο, στο Μινεάπολις
Πάνω από 20 οι νεκροί λόγω του πολικού ψύχους στις ΗΠΑ: Θερμοκρασίες ρεκόρ στους -45 βαθμούς, σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Τουλάχιστον 20 πολιτείες τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, όπως και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον και σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί στις μεταφορές, στις πτήσεις και στην ηλεκτροδότηση
Χιονοθύελλα
Ο Τραμπ «τα έψαλλε» άσχημα στον γερουσιαστή Κρουζ, μετά από σφοδρή κριτική για τους δασμούς – «Άντε γα@@@ Τεντ»
Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι λόγω της ακρίβειας «θα γίνει σφαγή» στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την οργή του προέδρου
Ο Ted Cruz, γερουσιαστής τους Τέξας, μιλάει στον Donald Trump
Η Σουηδία επιτρέπει την φυλάκιση ανηλίκων από την ηλικία των 13 ετών – «Ισχύει για φόνους, βιασμούς, οπλοκατοχή και βομβιστικές επιθέσεις»
Η Σουηδία δίνει μάχη εδώ και 10 χρόνια προκειμένου να σταματήσει η βία που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, που οφείλεται σε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών
Αστυνομία της Σουηδίας
Newsit logo
Newsit logo