Σύμφωνα με το Associated Press η αστυνομία στο Χόλιοκ, ερευνά περιστατικό με πυροβολισμούς με πολλούς τραυματίες στο κέντρο της πόλης.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει διευκρινίσεις ούτε τον αριθμό των τραυματιών…

BREAKING: Multiple people were reportedly shot Wednesday afternoon in the downtown area of Holyoke, Massachussetts, police said. https://t.co/YvBHdSvl0y