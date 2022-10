Συναγερμός έχει σημάνει στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια στις ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς που «έπεσαν» στην περιοχή Μπράιτεν Χάιτς, με τον ακριβή αριθμό των θυμάτων να είναι – για την ώρα – άγνωστος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του CNN, οι Αρχές του Πίτσμπουργκ κάνουν λόγο για 6 θύματα από τους πυροβολισμούς, χωρίς να είναι ακόμα γνωστή η κατάστασή τους και το πόσο βαριά έχουν τραυματιστεί ή αν είναι ακόμα ζωντανοί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένοπλος δράστης άνοιξε πυρ μέσα από το αυτοκίνητό του κατά των ανθρώπων που έδιναν το παρόν σε μια κηδεία. Σε ανάρτησή της στο Twitter, η υπηρεσία Δημόσιας Ασφαλείας του Πίτσμπουργκ αναφέρει ότι η σκηνή είναι ακόμα «ενεργή».

«Συναγερμός: Πολλαπλοί πυροβολισμοί στο οικοδομικό τετράγωνο 3700 της οδού Μπράιτον. Υπάρχει άγνωστος αριθμός θυμάτων αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι μια πολύ ενεργή σκηνή. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή», γράφει στο Twitter.

Despite several media reports, the number of victims in this incident is still unconfirmed. Public Safety will release those details when they’re available.