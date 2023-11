Συναγερμός σήμανε στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, όταν οι αστυνομικοί έσπευσαν να συλλάβουν έναν άνδρα που εντοπίστηκε να κρατά ένα αυτόματο όπλο.

Σύμφωνα με τη DailyMail, οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν ότι ο ένοπλος βρίσκεται υπό κράτηση και ότι κλήθηκαν από τα εξωτερικά γραφεία του Καπιτωλίου. Το βρετανικό ΜΜΕ αναφέρει ότι ο άνδρας κρατούσε ένα αυτόματο όπλο AR-15.

«Οι αξιωματικοί της αστυνομίας του Καπιτωλίου μόλις συνέλαβαν έναν άνδρα με όπλο στο πάρκο απέναντι από το σταθμό Union. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες και θα δώσουμε στη δημοσιότητα και άλλες λεπτομέρειες όταν επιβεβαιωθούν», ανέφεραν οι Αρχές σε ανάρτησή τους στο X (πρώην Twitter).

«Μόλις ψάξαμε την περιοχή στο πάρκο που περικυκλώσαμε. Για λόγους ασφαλείας, θα ψάξουμε τα αντικείμενα του υπόπτου. Ο ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση και ηέρευνα σε εξέλιξη», κατέληξαν οι Αρχές στην ανάρτησή τους.

