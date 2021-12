Στα χέρια της αστυνομίας είναι από σήμερα Σάββατο (4.12.2021) οι γονείς του 15χρονου μακελάρη, ο οποίος άνοιξε πυρ με ημιαυτόματο όπλο σε σχολείο του Μίσιγκαν των ΗΠΑ και σκότωσε τέσσερις συμμαθητές του ενώ τραυμάτισε άλλους επτά ανθρώπους.

Οι γονείς του εφήβου κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επειδή αγόρασαν στον γιο τους ένα όπλο ως χριστουγεννιάτικο δώρο και δεν έλαβαν υπόψη τους προειδοποιητικά σημάδια, τα οποία τελικά οδήγησαν στους πυροβολισμούς στο σχολείο του Μίσιγκαν.

Οι αρχές αναζητούσαν τον Τζέιμς και την Τζένιφερ Κράμπλεϊ μετά την απαγγελία κατηγοριών χθες σε βάρος τους από την εισαγγελία της κομητείας του Όκλαντ, σύμφωνα με την οποία, οι Κράμπλεϊ αγόρασαν στον γιο τους το ημιαυτόματο όπλο ως χριστουγεννιάτικο δώρο. Ήταν το όπλο με το οποίο έμελλε να διαπράξει την επίθεση στο σχολείο του ενώ οι γονείς στη συνέχεια αγνόησαν τα προειδοποιητικά σημάδια για ένα φονικό.

Η αστυνομία του Ντιτρόιτ ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι έθεσε υπό κράτηση το ζεύγος. Η αστυνομία τους βρήκε σε ένα «όπως έμοιαζε κτίριο κατοικιών», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ντιτρόιτ, Ρούντι Χάρπερ.

«Τους συλλάβαμε», απάντησε, όταν ρωτήθηκε αν οι γονείς του 15χρονου παραδόθηκαν μόνοι τους στις αρχές.

Ο 15χρονος γιος τους, ο Ίθαν Κράμπλεϊ, κρατείται άνευ εγγύησης και του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ως ενήλικα για την διάπραξη του φονικότερου μακελειού φέτος σε αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι γονείς του Κράμπλεϊ είχαν κληθεί να εμφανιστούν σε δικαστήριο χθες το απόγευμα, αλλά σταμάτησαν να απαντούν στις κλήσεις των δικηγόρων τους, σύμφωνα με τον βοηθό σερίφη της κομητείας του Όκλαντ Μάικ Μακάμπι, οδηγώντας τις αρχές να αρχίσουν έρευνα για τον εντοπισμό τους.

«Η φυγή και η αγνόηση της εισαγγελίας σίγουρα θα βαρύνει τις κατηγορίες» εναντίον τους, σημείωσε σε χθεσινή ανακοίνωσή του ο σερίφης της κομητείας Μάικλ Μπούτσαρντ. «Δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ρόλο που είχαν σε αυτήν την τραγωδία».

Τέσσερις ημέρες πριν από την επίθεση στο λύκειο της Όξφορντ, ο Ίθαν συνόδευσε τον πατέρα του σε ένα τοπικό οπλοπωλείο, όπου ο Τζέιμς Κράμπλεϊ αγόρασε το ημιαυτόματο όπλο, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Αργότερα, την ίδια ημέρα, ο Ίθαν ανήρτησε φωτογραφίες του όπλου σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Μόλις πήρα τη νέα ομορφιά μου σήμερα». Την επομένη η μητέρα του έγραψε ότι οι δυο τους «δοκιμάζουν το νέο χριστουγεννιάτικο δώρο του», διευκρίνισε η εισαγγελέας της κομητείας Κάρεν ΜακNτόναλντ.

Αυτή ανέφερε έναν αριθμό άλλων προειδοποιητικών σημάτων τα οποία οι γονείς του, όπως είπε, δεν έλαβαν υπόψη τους.

A look from the ground as emergency vehicles rushed to Oxford High School a short time ago. pic.twitter.com/91lrM7tCsj