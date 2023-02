Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε ένα εργοστάσιο επίπλων στο Σικάγο και μαύροι καπνοί έχουν πνίξει την περιοχή των ΗΠΑ.

Το εργοστάσιο επίπλων στο Σικάγο καταλαμβάνει μια τεράστια έκταση που ξεπερνά τα 20 στρέμματα και οι ζημιές είναι μεγάλες καθώς εκτός από έπιπλα στο χώρο φυλάσσονται υφάσματα καθώς και άλλα εύφλεκτα υλικά.

🚨#BREAKING: A Massive fire breaks out at a shipping warehouse factory⁰

📌#Chicago | #IL



Multiple Fire departments and other agencies are responding to a massive fire at shipping warehouses factory in Chicago Heights IL with reports of thick, black smoke can be seen miles away pic.twitter.com/ajeW96UY4r