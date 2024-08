ΗΠΑ: Τουλάχιστον 6 νεκροί από την καταιγίδα Ντέμπι που απειλεί να ρίξει ιστορικές ποσότητες βροχής στα ανατολικά

Προς τον Ατλαντικό Ωκεανό, κινείται η τροπική καταιγίδα Ντέμπι, μία ημέρα αφότου έπληξε τον Κόλπο της Φλόριντας στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ ως κυκλώνας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 6 ανθρώπους.

Τις επόμενες ώρες, η τροπική καταιγίδα Ντέμπι απειλεί να ρίξει ιστορικές ποσότητες βροχής και να προκαλέσει επικίνδυνη θαλασσοταραχή στην Τζόρτζια, τη Βόρεια και Νότια Καρολίνα στις ανατολικές ΗΠΑ.

Το ύψος της βροχής αναμένεται να φθάσει τα 25 έως 51 εκατοστά κατά μήκος τμημάτων των ακτών της Τζόρτζιας, της Νότιας και Βόρειας Καρολίνας έως την Παρασκευή, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές πλημμύρες, όπως ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ.

Άνεμοι ταχύτητας 72 χιλιομέτρων την ώρα συνόδευαν την τροπική καταιγίδα καθώς κινείτο νότια της πόλης Σαβάνα, στην Τζόρτζια, νωρίς σήμερα το πρωί τοπική ώρα.

Έως την Κυριακή 11 Αυγούστου, ισχυρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες σε τμήματα στις μεσοατλαντικές πολιτείες, προβλέπει το Κέντρο.

August 4, 2024

