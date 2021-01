ΗΠΑ: Βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων δήλωσε ότι θα πηγαίνει στο Κογκρέσο με… το όπλο της

Μία νεοεκλεγείσα βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων, η Λόρεν Μπόμπερτ, δήλωσε ότι θα έχει πάντα μαζί της το πιστόλι της Glock στο Κογκρέσο!

Σε βίντεο που ανήρτησε την Κυριακή στο Twitter η Μπόμπερτ φαίνεται να γεμίζει το πιστόλι της προτού βγει για να περπατήσει στους δρόμους της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας των ΗΠΑ. “Θα έχω το όπλο μου στην Ουάσινγκτον και το Κογκρέσο”, τονίζει η ίδια στο βίντεο, το οποίο έχει προβληθεί περισσότερες από 2 εκατομμύρια φορές.

I’ve always heard to “speak softly and carry a big stick.”



I prefer to speak loudly and carry a Glock.