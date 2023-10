Οι αρχές της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ εξιχνίασαν την υπόθεση απαγωγής ενός 9χρονου κοριτσιού, το οποίο βρέθηκε κλειδωμένο, αλλά σώο, μέσα σε ένα ντουλάπι σε σπίτι, λίγο μετά την σύλληψη του δράστη.

Η Σάρλοτ Σένα είχε εξαφανιστεί από μια δασώδη περιοχή – πάρκο έξω από τη μεγαλούπολη των ΗΠΑ, περίπου 72 χιλιόμετρα βόρεια του Albany. Το 9χρονο παιδί είχε πάει εκεί με την οικογένειά του για κατασκήνωση και εκεί έγινε η απαγωγή του από έναν 47χρονο άνδρα.

Το κοριτσάκι έκανε βόλτα με το ποδήλατό του το Σάββατο (30.9.2023) στην περιοχή και εκεί χάθηκαν τα ίχνη του, ενώ λίγο μετά αποδείχτηκε ότι είχε πέσει θύμα απαγωγής.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα έπειτα από την δήλωση της εξαφάνισης του παιδιού, αλλά μετά την έναρξη των ερευνών στην οικογένεια της 9χρονης στάλθηκε ένα σημείωμα για λύτρα και οι αρχές της μεγαλούπολης των ΗΠΑ κατάλαβαν ότι επρόκειτο για απαγωγή.

Ο δράστης της απαγωγής, όμως, ήταν απρόσεκτος και το σημείωμα τον πρόδωσε. Είχε αφήσει τα δαχτυλικά του αποτυπώματα στο χαρτί.

Οι αρχές μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν τον απαγωγέα, καθώς τα δαχτυλικά του αποτυπώματα υπήρχαν στη βάση δεδομένων της αστυνομίας των ΗΠΑ, αφού το 1999 είχε συλληφθεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

THE AMBER ALERT has been cancelled. Charlotte has been found safe and in good health. pic.twitter.com/p8HyFB7zbP