Άκρως επεισοδιακό ήταν το 4ο debate των υποψηφίων για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024 στις ΗΠΑ. Κραυγές, φωνές, αποδοκιμασίες, βρισιές επικράτησαν του διαλόγου. Έλαμψε ξανά δια της απουσίας του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αξιοσημείωτες ήταν μερικές από τις ατάκες περί «φαφλατά», «πιο φασίστριας και από τον Μπάιντεν», ακόμη και «Βόλντεμορτ», που ακούστηκαν στο 4ο debate των υποψηφίων για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών. Ατάκες που δεν «άγγιξαν» τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει ιλιγγιώδες προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις και έτσι δεν χρειάζεται να συμμετέχει στις τηλεμαχίες.

Για τον πρώην κυβερνήτη του Νιου Τζέρσι, Κρις Κρίστι, ο Βίβεκ Ραμασουάμι είναι ο «πιο ανυπόφορος φαφλατάς σ’ όλη την Αμερική». Για τον κ. Ραμασουάμι, η Νίκι Χέιλι είναι η «μοναδική πιο φασίστρια» από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και απόλυτα «διεφθαρμένη», όπως έγραψε σε αυτοσχέδιο… πλακάτ. Για την κυρία Χέιλι, οι αντίπαλοί της έχουν συλληφθεί επανειλημμένα ψευδόμενοι στην εκστρατεία.

Στην Τασκαλούσα, στην πολιτεία Αλαμπάμα, στον πολύ συντηρητικό αμερικανικό Νότο, 4 διεκδικητές, 3 άνδρες και η μοναδική γυναίκα στην κούρσα, συμμετείχαν σε ακόμη ένα τηλεοπτικό debate στο οποίο ανταλλάχθηκαν βαρύτατοι χαρακτηρισμοί. Οι συμμετέχοντες και η συμμετέχουσα δεν δίστασαν να επιτεθούν ο ένας στον άλλο, ειδικά ο κ. Κρίστι και ο κ. Ραμασουάμι.

Ο ινδικής καταγωγής επιχειρηματίας ειδικά, 4ος κατά πολλές δημοσκοπήσεις, ήταν εξαιρετικά επιθετικός. Κάποια στιγμή φάνηκε να ειρωνεύεται τον πρώην κυβερνήτη της Νιου Τζέρσι για το βάρος του, αναφερόμενος σε σκάνδαλο του παρελθόντος, όταν σύμμαχοι του κ. Κρίστι έκλεισαν γέφυρα για να εκδικηθούν πολιτικούς του αντιπάλους.

NEW: The Republican debate has been an absolute beatdown on Chris Christie.



Christie had to sit through 30 seconds of the brutal truth from Megyn Kelly after she reminds him how unliked he is compared to Donald Trump.



Then he got bodied by Vivek Ramaswamy who told him to leave… pic.twitter.com/pTt3omzjub — Collin Rugg (@CollinRugg) December 7, 2023

«Κρις, η δική σου εκδοχή για την εμπειρία στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής είναι το κλείσιμο γέφυρας που συνδέει το Νιου Τζέρσι με τη Νέα Υόρκη. Οπότε κάνε σ’ όλους τη χάρη, πάρ’ τα πόδια σου και φύγε από αυτή τη σκηνή, πήγαινε να φας κανένα ωραίο γεύμα, παράτα τη την κούρσα».

Και οι 4 αντίπαλοι είχαν επίγνωση πως χρειαζόταν να ξεχωρίσουν, ήλπιζαν να έχουν τη μεγάλη στιγμή, που θα τους επέτρεπε, δυνητικά, να μειώσουν την ψαλίδα ως ακόμη και 40 εκατοστιαίων μονάδων που πιστώνουν στον Ντόναλντ Τραμπ οι περισσότερες δημοσκοπήσεις.

Chris Christie calls out Vivek.



“This is the fourth debate, that you would be voted, in the first 20 min, as the most obnoxious blowhard in America!” #GOPDebate pic.twitter.com/rUC5NWcVmZ — Justice Dominguez (@justicedeveraux) December 7, 2023

Κι αν αυτό σήμαινε χτυπήματα κάτω από τη μέση — αδιάφορο. Ο κ. Ραμασουάμι έφθασε στο σημείο να πει πως θα φωνάξει τον γιο του, 3 ετών, για να βοηθήσει την κυρία Χέιλι να βρει το Ισραήλ στον… χάρτη.

Η κυρία Χέιλι δεν δίστασε από την πλευρά της να πει πως δυο από τους αντιπάλους της, ο κ. Ρον ΝτεΣάντις και ο κ. Ραμασουάμι, έχουν συλληφθεί ψευδόμενοι επανειλημμένα, ενώ απαξίωσε να απαντήσει, διότι «δεν αξίζει καν τον χρόνο μου», στην κατηγορία του επιχειρηματία πως είναι «διεφθαρμένη».

JUST IN: Vivek Ramaswamy holds up a ‘NIKKI IS CORRUPT’ sign during the Republican debate and shames Haley on stage for being willing to send Americans to die so she can “buy a bigger house.”



Brutal 🔥



“I don’t have a woman problem. You have a corruption problem and I think that… pic.twitter.com/Pbz1odgWJT — Collin Rugg (@CollinRugg) December 7, 2023

Αντιμετώπισε με ειρωνεία το γεγονός ότι έγινε στόχος επιθέσεων, λέγοντας πως «απολαμβάνει την προσοχή» των «αγοριών».

Φέρεται να έχει, σε κάποιο βαθμό, αέρα στα πανιά της (από το 4% ανέβηκε στο 10% των προθέσεων ψήφου τελευταία, κατά δημοσκοπήσεις). Αξιοσημείωτα, σαγηνεύει μερίδα του ρεπουμπλικανικού κατεστημένου και πλούσιους δωρητές του κόμματος. Κάτι διόλου ευκαταφρόνητο, καθώς τέτοιες προεκλογικές εκστρατείες έχουν συχνά κόστη δισεκατομμυρίων.

Ο κ. Κρίστι επιτίμησε τον κ. Ραμασουάμι για το ότι προσέβαλε τη νοημοσύνη της πρώην πρεσβεύτριας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, αλλά ούτε αυτός δίστασε να επιτεθεί στον μέγα απόντα —τον Ντόναλντ Τραμπ— και στους αντιπάλους του διότι, κατ’ αυτόν, τρέμουν να αναφερθούν στον μεγιστάνα.

Ο πρώην κυβερνήτης συνέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ με τον… Βόλντεμορτ, τον φανταστικό χαρακτήρα της σειράς βιβλίων και ταινιών του Harry Potter, ο οποίος είναι τόσο σατανικός που ο κόσμος φοβάται να προφέρει το όνομά του. «Βόλντεμορτ — ο ακατονόμαστος», δήλωσε. «Δεν θέλουν να μιλήσουν γι’ αυτόν».

«Αν φοβάστε μην τυχόν προσβάλετε τον Ντόναλντ Τραμπ, τι θα κάνετε όταν καθίσετε απέναντι στον πρόεδρο (σ.σ. της Κίνας) Σι (Τζινπίνγκ); Στον αγιατολά; Στον (πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν;», πρόσθεσε, χωρίς να παραλείψει να χαρακτηρίσει τον πρώην πρόεδρο «δικτάτορα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters και AFP / Φωτογραφίες: Reuters