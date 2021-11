«Aλώβητος» βγήκε ο πρωθυπουργός του Ιράκ από την «αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας» που διαπράχθηκε εναντίον του τα ξημερώματα Σαββάτου (7/11). Drone παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες είχε ως στόχο το σπίτι του Μουσταφά αλ-Καντίμι μέσα στην Πράσινη Ζώνη στη Βαγδάτη.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν έξι μέλη της προσωπικής φρουράς που βρίσκονταν έξω από το σπίτι του Ιρακινού πρωθυπουργού. Ο στρατός έκανε λόγο για απόπειρα δολοφονίας του Μουσταφά αλ-Καντίμι και – όπως ανακοινώθηκε – χρησιμοποιήθηκαν τρία drones.

Εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι δύο από τα τρία drones αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ ένα το τρίτο ήταν αυτό που «χτύπησε» το σπίτι του πρωθυπουργού Μουσταφά αλ-Καντίμι.

Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την επίθεση με τα drones στο σπίτι του πρωθυπουργού του Ιράκ.

«Τρομοκρατική ενέργεια» λέει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

«Με ανακούφιση πληροφορούμαστε ότι ο πρωθυπουργός βγήκε αλώβητος. Αυτή η κατά τα φαινόμενα τρομοκρατική ενέργεια, την οποία καταδικάζουμε έντονα, είχε στόχο την καρδιά του ιρακινού κράτους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις.

«Είμαστε σε στενή επαφή με τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας που είναι υπεύθυνες για την προάσπιση της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας του Ιράκ και προσφέραμε τη βοήθειά μας στη διερεύνηση αυτής της επίθεσης», πρόσθεσε.

Μπορέλ: Η ΕΕ καταδικάζει την απόπειρα δολοφονίας

Η ΕΕ «καταδικάζει σθεναρά» την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού του Ιράκ, αναφέρει ανακοίνωση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Οι δράστες αυτής της απόπειρας πρέπει να λογοδοτήσουν. Οποιαδήποτε βία είναι απαράδεκτη και δεν πρέπει να επιτρέπεται να υπονομεύει τη δημοκρατική διαδικασία» και επισημαίνει ότι «η ηρεμία, η εγκράτεια και ο διάλογος είναι απαραίτητα στη μετεκλογική περίοδο. Όλα τα μέρη πρέπει να συμμετάσχουν σε πολιτικό διάλογο και συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Ιράκ, προς το συμφέρον της χώρας και του ιρακινού λαού», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η ΕΕ συνεχίζει να υποστηρίζει τον ιρακινό λαό στην πορεία του προς την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία» καταλήγει ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση από το Λονδίνο

Η Βρετανία καταδικάζει την επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού του Ιράκ Μουσταφά αλ Καντίμι και στηρίζει την έκκλησή του για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας.

«Καταδικάζουμε την επίθεση σε βάρος του Ιρακινού πρωθυπουργού Μουσταφά αλ Καντίμι», ανέφερε η Λιζ Τρας σε μια δήλωση που αναρτήθηκε στο Twitter. «Στεκόμαστε στο πλευρό της ιρακινής κυβέρνησης, των δυνάμεων ασφαλείας και των πολιτών στην απόρριψή τους της πολιτικής βίας και στηρίζουμε σθεναρά την έκκληση του πρωθυπουργού για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση» προσθέτει η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας.

Καταδικάζει και η Ελλάδα

Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του πρωθυπουργού του Ιράκ Μουσταφά αλ-Καντίμι, όπως τονίζει σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως στεκόμαστε στο πλευρό της ιρακινής κυβέρνησης ενάντια σε αυτήν την προφανή τρομοκρατική ενέργεια, υποστηρίζουμε την έκκληση του πρωθυπουργού του Ιράκ για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση και επαναλαμβάνουμε τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας στην ειρήνη και στην ασφάλεια στο Ιράκ και στην περιοχή.

