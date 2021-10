Συνελήφθη ο Σάμι Τζάσιμ αλ Τζαμπούρι, υψηλόβαθμο στέλεχος του ISIS (Ισλαμικού Κράτους) και στενού συνεργάτη του πρώην επικεφαλής της οργάνωσης Αμπού Μπαρκ αλ Μπαγκντάντι «έξω» από τα σύνορα του Ιράκ. Ο αλ Τζαμπούρι ήταν καταζητούμενος των ΗΠΑ καθώς θεωρούνταν υπεύθυνος για τα οικονομικά της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

«Την ώρα που οι ήρωες (των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας) ήταν επικεντρωμένοι στις εκλογές, οι συνάδελφοί τους (της εθνικής υπηρεσίας Πληροφοριών) διεξήγαγαν μια περίπλοκη επιχείρηση έξω από τα σύνορα για να συλλάβουν τον Σάμι Τζάσιμ», έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Μουστάφα αλ Καζίμι, για τη σύλληψη του στελέχους του ISIS.

Το Security Media Cell μετέδωσε μια φωτογραφία του αλ Τζαμπούρι, που είναι ιρακινός πολίτης, μετά τη σύλληψή του.

#BREAKING Sami Jasim Muhammad al-Jaburi, also known as Hajji Hamid, a senior leader of ISIS and a legacy member of ISIS’s predecessor organization, al-Qa’ida in Iraq (AQI) have been arrested. He was arrested outside Iraq's boarder by Iraqi security forces. pic.twitter.com/NQSDNJU9qN