Ιράν: «Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμα πυραύλους νέας γενιάς, αυτοί που έχουμε εκτοξεύσει είναι του 2012» απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

«Η διαδικασία κατασκευής πυραύλων συνεχίζεται αδιάκοπα» υποστήριξε αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης
Ιρανικοί πύραυλοι
Υπόγεια εγκατάσταση με πυραύλους στο Ιράν / IRGC/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Το Ιράν δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμα στον πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ τους «νέας γενιάς» πυραύλους του, προειδοποίησαν οι Φρουροί της Επανάστασης, σήμερα Παρασκευή (5.2.26).

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Fars, αξιωματούχος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης υποστήριξε ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη χρησιμοποιήσει πυραύλους «νέας γενιάς» στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, οι πύραυλοι που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, ήταν από το 2012, το 2013 και το 2014, προσθέτοντας ότι η γραμμή συναρμολόγησης πυραύλων στο Ιράν «ήταν πάντα ενεργή» και η διαδικασία κατασκευής «συνεχίζεται ταυτόχρονα και αδιάκοπα».

Όπως είπε, τις επόμενες ημέρες «θα τεθεί στην ημερήσια διάταξη ένα νέο είδος επιθέσεων με τη χρήση προηγμένων και λιγότερο χρησιμοποιούμενων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς».

Ο ταξίαρχος Αλί Μοχάμεντ Ναεΐνι δήλωσε ότι «οι εχθροί του Ιράν θα πρέπει να περιμένουν οδυνηρά πλήγματα στο επερχόμενο νέο κύμα επιθέσεων».

Δείτε live όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Παρά τους ιρανικούς ισχυρισμούς, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ από την Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού δήλωσε χθες ότι οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν έχουν μειωθεί κατά 90% και οι επιθέσεις με drones κατά 83% από την πρώτη ημέρα του πολέμου. Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ κατάφεραν να βυθίσουν 30 ιρανικά πλοία, μαζί με ένα πλοίο μεταφοράς drones.

