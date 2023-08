Στο Ιράν ένοπλοι έκαναν επίθεση στο σιιτικό τέμενος Σαχ – Τσεράγκ στο Σιράζ με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Τα μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι «δυο ένοπλοι», εισέβαλαν στην περιοχή του τεμένους και άρχισαν να πυροβολούν κατά του κόσμου που ήταν εκεί.

Tα ιρανικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν «τρομοκράτες» τους ενόπλους που έκαναν την επίθεση στο σιιτικό τέμενος.

«Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια τρομοκρατικής επίθεσης που πραγματοποιήθηκε από δύο ενόπλους κατά του ιερού τεμένους του Σαχ-Τσεράγκ» στο Σιράζ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Οι ιρανικές αρχές δεν έδωσαν πληροφορίες για την ταυτότητα των ενόπλων, ενώ δεν έχει γίνει αναφορά και στο αν υπήρχαν τραυματίες.

Two terrorists attacked the sanctuary of #ShahCheragh in #Shiraz , #Irán leaving at least 4 people dead.



Authorities managed to arrest two of the attackers. https://t.co/Qfv3sHW4cW pic.twitter.com/Jso7mbe6am