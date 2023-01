Οι αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έγινε επίθεση με drones σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας. Την επίθεση πάντως, καλύπτει μυστήριο, καθώς οι Ιρανοί παραδέχτηκαν μεν ότι χτυπήθηκε χθες (28.1.2023) μια στρατιωτική εγκατάσταση στην πόλη Ισφαχάν, αλλά δεν… κατηγόρησαν κανέναν για τον βομβαρδισμό.

Το υπουργείο Άμυνας του Ιράν παραδέχτηκε επίσημα ότι ένα drone που μετέφερε μια μικρή βόμβα χτύπησε την οροφή ενός κτιρίου στις εν λόγω στρατιωτικές εγκαταστάσεις αργά το βράδυ του Σαββάτου, ενώ δύο άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν. «Δεν υπήρξαν θύματα», πρόσθεσε το ιρανικό υπουργείο για την επίθεση με τα drones και τόνισε ότι «δεν προκλήθηκε καμία αναστάτωση εκτός από κάποιες μικρές ζημιές».

Ένα βίντεο από κινητό τηλέφωνο που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν έδειξε τη στιγμή της έκρηξης. Στις εικόνες φαίνεται μια λάμψη φωτός συνοδευόμενη από ισχυρό κρότο.

Iran – Isfahan

A video of the second explosion in Isfahan due to the drone attack on the centers of the Ministry of Defense of the mullahs' regime in Isfahan#Iran #Isfahan #FreeIran2023 #IsfahanExplosions pic.twitter.com/rIgMgiKdMZ