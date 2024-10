Ιράν: Η διεθνής κοινότητα φοβάται περαιτέρω κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ

Η μεγάλη αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ τα ξημερώματα του Σαββάτου (16.10.2024) κατά του Ιράν, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) προκάλεσε αντιδράσεις και φόβο για περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή.

Αρκετές ήταν η χώρα που άσκησαν κριτική στο Ισραήλ για τα αντίποινα κατά του Ιράν, με την Ρωσία να δηλώνει ότι «ανησυχεί» για ενδεχόμενη «εκρηκτική κλιμάκωση» και κάλεσε τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι για την παρούσα εκρηκτική κλιμάκωση ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ισλαμική Δημοκρατία που δημιουργεί πραγματικές απειλές για την σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή. Ζητούμε από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

“I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran’s attacks against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran — thwarting immediate threats to the State of Israel.”



