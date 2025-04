«Έσκασε» φιάλη υγραερίου σε θρησκευτικό φεστιβάλ της Βρετανίας – Πληροφορίες για τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη, που διέλυσε πάγκο με τρόφιμα, σε έναν από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά φεστιβάλ της Βρετανίας.

Ο εορτασμός Vaisakhi Nagar Kirtan στο Σάουθολ, της Βρετανίας, όπου χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται κάθε χρόνο για τη θρησκευτική πομπή των Σιχ στο δυτικό Λονδίνο, ματαιώθηκε μετά την έκρηξη ενός δοχείου αερίου την Κυριακή (6/4/25).

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πανύψηλες φλόγες να διαπερνούν ένα περίπτερο από πανί, ενώ η αστυνομία φωνάζει σε εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν από την πυρκαγιά στη South Road λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι.

Δύο πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν τις φλόγες, καθώς αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και κάποιοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου.

