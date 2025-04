Αεροπλάνο στη Βραζιλία έκανε αναγκαστική προσγείωση σε γεμάτο αυτοκινητόδρομο – Σκηνές τρόμου

Ποιος δεν θα τρόμαζε αν έβλεπε ένα αεροπλάνο να περνά πάνω από το κεφάλι του; Το έπαθαν εκατοντάδες οδηγοί στη Βραζιλία, όταν ο πιλότος ενός μονοκινητήριου αεροσκάφους αποφάσισε να κάνει αναγκαστική προσγείωση σε γεμάτο αυτοκινητόδρομο εξαιτίας μηχανικής βλάβης!

Το ακόμα πιο σοκαριστικό είναι ότι όλα έχουν καταγραφεί σε συγκλονιστικά βίντεο από οδηγούς που έβλεπαν το αεροπλάνο να προσγειώνεται ανάμεσα σε αυτοκίνητα και φορτηγά, μερικά μέτρα μπροστά τους! Ο πιλότος από τη Βραζιλία αναγκάστηκε να προσγειώσει το αεροπλάνο στον αυτοκινητόδρομο καθώς λίγο μετά την απογείωση παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη.

Με απίστευτη ψυχραιμία και ικανότητα, ο 29χρονος πιλότος Mateus Renan Calado κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος του, αποφεύγοντας τα κοντινά καλώδια ηλεκτροδότησης και τα διερχόμενα αυτοκίνητα, χωρίς να σημειωθεί κανένας τραυματισμός. Στο αεροπλάνο επέβαινε και ο 71χρονος επιχειρηματίας Valdemiro Jose Minella, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης του αεροπλάνου.

Όλα έγιναν το μεσημέρι του Σαββάτου (05.04.2025) όταν το αεροσκάφος του 71χρονου επιχειρηματία απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Γκουαραμιρίμ, στη νότια Βραζιλία, στην επαρχία της Σάντα Καταρίνα.

Η μηχανική βλάβη ανάγκασε τον 29χρονο πιλότο να κάνει αναγκαστική προσγείωση στον γεμάτο αυτοκίνητα δρόμο. Το αεροπλάνο σταμάτησε μπροστά από ένα βυτιοφόρο, φτάνοντας επικίνδυνα κοντά στο διαχωριστικό στηθαίο. Ο οδηγός του βυτιοφόρου φρέναρε απότομα για να αποφύγει τη σύγκρουση αλλά δεν τραυματίστηκε.

Μόλις το αεροπλάνο σταμάτησε, μετακινήθηκε εκτός δρόμου για την ασφάλεια των οδηγών και στη συνέχεια τα φτερά του αφαιρέθηκαν και φορτώθηκε σε φορτηγό για να μεταφερθεί.

Σε βίντεο όπου έχει καταγραφεί καρέ καρέ η αναγκαστική προσγείωση στον αυτοκινητόδρομο, ακούγεται η φωνή μιας γυναίκας που σοκαρισμένη δεν μπορεί να πιστέψει όσα βλέπει μπροστά της. Η γυναίκα φώναζε ότι το αεροπλάνο να συγκρουστεί με αυτοκίνητα, ενώ ο άνδρας δίπλα της έλεγε: «Θεέ μου, απίστευτο! Τι τύχη!» καθώς πλησίαζαν το αεροσκάφος τη στιγμή που αυτό ακινητοποιήθηκε στην άκρη του δρόμου.

