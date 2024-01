Η δολοφονία του αξιωματούχου της Χαμάς στον Λίβανο, θα πυροδοτήσει ακόμη περισσότερο την αντίσταση κατά του Ισραήλ, δηλώνει το Ιράν. Όλες οι μέχρι στιγμής πληροφορίες θέλουν ο νεκρός να είναι ο αλ-Αρούρι, υπαρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ο αλ-Αρούρι, που φέρεται να δολοφονήθηκε σε επιδρομή του Ισραήλ στον Λίβανο, θεωρείται ως το Νο 2 στην ηγεσία της Χαμάς, εκ των ιδρυτών του στρατιωτικού σκέλους της οργάνωσης, αλλά και ένας από τους συνδέσμου της με το Ιράν.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η δολοφονία του υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Χαμάς, Σάλεχ αλ-Αρούρι σε επιδρομή ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον Λίβανο, θα πυροδοτήσει ακόμη περισσότερο την αντίσταση κατά του Ισραήλ, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Το αίμα του μάρτυρα θα πυροδοτήσει αναμφίβολα άλλη μια έκρηξη στις φλέβες της αντίστασης και το κίνητρο κατά των σιωνιστών κατακτητών, όχι μόνο στην Παλαιστίνη αλλά και στην περιοχή και ανάμεσα σε όλους όσοι αναζητούν την ελευθερία παγκοσμίως», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Νάσερ Κανανί.

Βίντεο από την ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου:

BREAKING:



Israel uses a drone to wipe out senior Hamas leader Saleh al-Arouri and a number of aides as they were meeting with Hezbollah officials in Beirut, Lebanon.



Hamas can’t run, they can’t hide.



Israel has promised to strike them wherever they are pic.twitter.com/ZiWUqF7cN2