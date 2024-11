Ιράν: Η φοιτήτρια που γδύθηκε δημοσίως μεταφέρθηκε σε «κέντρο εξειδικευμένης φροντίδας»

«Έχει μεταφερθεί σε ένα κέντρο εξειδικευμένης φροντίδας», λέει η ιρανική πρεσβεία στο Παρίσι για την φοιτήτρια από το Ιράν που συνελήφθη το Σάββατο (02.11.2024) στην Τεχεράνη αφότου γδύθηκε δημοσίως.

«Η εν λόγω φοιτήτρια πάσχει από ψυχολογική ευθραυστότητα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ένα κέντρο εξειδικευμένης φροντίδας», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα (06.11.2024) η πρεσβεία του Ιράν, στο οποίο δεν διευκρινίζεται το όνομα του ιδρύματος.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Επιστημών, Έρευνας και Τεχνολογιών του Ιράν Χουσέιν Σιμαέι χαρακτήρισε «ανήθικη» τη συμπεριφορά της νεαρής γυναίκας, χωρίς να δώσει κάποια ένδειξη σχετικά με την τύχη της.

Η φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Azad της Τεχεράνης συνελήφθη το Σάββατο, αφού γδύθηκε και έμεινε με τα εσώρουχά της προκειμένου, σύμφωνα με ομάδες ακτιβιστών που αποκάλυψαν την υπόθεση, να διαμαρτυρηθεί κατά της παρενόχλησης αξιωματούχων ασφαλείας, οι οποίοι την κατηγορούσαν ότι δεν σεβόταν τον αυστηρό ισλαμικό ενδυματολογικό κώδικα.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran’s Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm — Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 2, 2024

Σε βίντεο που έγιναν σύντομα viral, η γυναίκα διακρίνεται να περπατάει αργά μπροστά από το πανεπιστήμιο φορώντας τα εσώρουχά της, προτού την μεταφέρουν με τη βία σε ένα αυτοκίνητο άνδρες με πολιτικά.

Η ΜΚΟ Διεθνής Αμνηστία έκανε χθες λόγο στο Χ για «ανησυχητικές πληροφορίες» σχετικά με τη μεταφορά της φοιτήτριας σε μία ψυχιατρική κλινική και υπενθύμισε ότι “οι ιρανικές αρχές εξισώνουν την απόρριψη της υποχρεωτικής χρήσης της μαντίλας με ένα «ψυχικό πρόβλημα» που χρειάζεται «θεραπεία».

Ahoo Daryaei.

Say her name.

Break the silence, let this be viral!#AhooDaryaei pic.twitter.com/UGx9vvhd2w — Joh🇮🇱🇺🇦🇬🇪🇱🇧 (@JohnTheZionist) November 3, 2024

Η φοιτήτρια, μητέρα δύο παιδιών που έχει χωρίσει από τον σύζυγό της, «μόλις αποκατασταθεί η υγεία της θα επιστρέψει στις σπουδές της στο πανεπιστήμιο», εφόσον το ίδρυμα την αποδεχθεί, προστίθεται στο δελτίο Τύπου της πρεσβείας, επιμένοντας στο γεγονός ότι πρόκειται για μια «ιδιωτική υπόθεση».

This iconic photo is now part of Iranian history, capturing the deep frustration of women with the regime—a powerful statement against repression. pic.twitter.com/UFv2EJLAi7 — Habib Khan (@HabibKhanT) November 3, 2024

Αρνούμενη οποιαδήποτε ψυχική διαταραχή, η ακτιβίστρια που διαμένει στις ΗΠΑ Μασίχ Αλινετζάντ περιέγραψε στο Χ μία φοιτήτρια «όχι μονάχα πνευματικά υγιή, αλλά επίσης μία γυναίκα θαρραλέα και γεμάτη χαρά και ενέργεια», επικαλούμενη πηγές που τη γνωρίζουν.

Από την αποκάλυψη της υπόθεσης, η νεαρή γυναίκα έχει αναδειχθεί σε ένα νέο σύμβολο της μάχης των γυναικών στο Ιράν.