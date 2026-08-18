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Ιράν κατά Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: «Θα διορθώσουμε τις αυταπάτες του» – «Οι ΗΠΑ μάς παρακαλούν»

Η Τεχεράνη απαντά στην ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου περί «νέας αμερικανικής επικράτειας»
Αμπάς Αραγτσί και Ντόναλντ Τραμπ
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Πηγή φωτογραφιών: Reuters)
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Σε υψηλούς τόνους απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ, μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στην οποία χαρακτήρισε τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό «νέα αμερικανική επικράτεια». Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν πλέον την επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τους όρους που έχει θέσει η ιρανική πλευρά.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται σε επίπεδο δηλώσεων, με κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους να απαντούν στον Ντόναλντ Τραμπ και να διαμηνύουν ότι το πέρασμα βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ιρανικών δυνάμεων. «Σύντομα, η αυταπάτη του Τραμπ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ είτε θα διορθωθεί είτε εμείς θα διορθώσουμε τις αυταπάτες αυτού του ανθρώπου», δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Αραγτσί: «Οι ΗΠΑ μάς παρακαλούν να διαπραγματευτούμε»

Στο ίδιο κλίμα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι ο βασικός στόχος των ΗΠΑ στον πόλεμο ήταν να οδηγήσουν την Τεχεράνη σε παράδοση, κάτι που, όπως είπε, δεν επετεύχθη.

«Δεν θα παραδοθούμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «η Αμερική τώρα μάς παρακαλεί να διαπραγματευτούμε σύμφωνα με τους δικούς μας όρους».

Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, ο Ιρανός υπουργός υποστήριξε ότι περιλαμβάνει «13 προβλέψεις υπέρ μας και μία υπέρ τους», παρουσιάζοντας τη συμφωνία ως διπλωματική επιτυχία της Τεχεράνης.

«Κερδίσαμε τον πόλεμο και κερδίσαμε και στη διπλωματία. Αναγκάσαμε τον εχθρό να αποδεχθεί τους όρους μας», ανέφερε ο Αραγτσί, αποδίδοντας τη διαπραγματευτική θέση της χώρας του στις στρατιωτικές δυνατότητες που επέδειξε στο πεδίο.

Παράλληλα, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχείρησε να υπονομεύσει τη συμφωνία και να εμποδίσει την εφαρμογή της.

Φρουροί της Επανάστασης: «Ελέγχουμε τα Στενά»

Ανάλογο μήνυμα έστειλε ο υποδιοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, υποστράτηγος Μοσταφά Ιζαντί, υποστηρίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ιρανικών δυνάμεων.

Ο Ιζαντί υποστήριξε ότι οι αντίπαλοι της Τεχεράνης βρίσκονται σε αδιέξοδο, δηλώνοντας ότι «ο εχθρός δεν ξέρει τι να κάνει και βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας».

Οι τοποθετήσεις του έρχονται να ενισχύσουν το μήνυμα της ιρανικής ηγεσίας ότι δεν προτίθεται να αποδεχθεί οποιαδήποτε αμερικανική αξίωση ελέγχου επί του στρατηγικού περάσματος.

Η ανάρτηση Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ και τα περί «νέας αμερικανικής επικράτειας»

Νέα ένταση είχε προκαλέσει νωρίτερα η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε εικόνα με χάρτη των Στενών του Ορμούζ, στον οποίο περιλαμβάνονταν επίσης τμήματα του Ιράν, του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν.

Πάνω στον χάρτη υπήρχε η ένδειξη «New US Territory», δηλαδή «Νέα αμερικανική επικράτεια».

Η απάντηση από την Τεχεράνη ήρθε μέσω του υφυπουργού Εξωτερικών για νομικές και διεθνείς υποθέσεις, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, ο οποίος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα οξεία γλώσσα.

«Σύντομα, η αυταπάτη του Τραμπ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ είτε θα διορθωθεί είτε εμείς θα διορθώσουμε τις αυταπάτες αυτού του ανθρώπου», ανέφερε.

Οι εκατέρωθεν δηλώσεις ανεβάζουν περαιτέρω τους τόνους στην αντιπαράθεση Ουάσιγκτον – Τεχεράνης, με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν στο επίκεντρο τόσο της στρατιωτικής όσο και της διπλωματικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών.

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