Τραμπ: «Νέα επικράτεια των ΗΠΑ» τα Στενά του Ορμούζ – Κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν

Νέα διάσταση στην αντιπαράθεση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τα Στενά του Ορμούζ «νέα επικράτεια των ΗΠΑ». Με ανάρτησή του στο Truth Social το πρωί της Τρίτης (18.08.2026), ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε χάρτη του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος με την ένδειξη «New US Territory», υλοποιώντας σε επίπεδο ρητορικής όσα είχε προαναγγείλει τις προηγούμενες ημέρες.

Η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιέλθει εκ νέου σε αδιέξοδο και τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι είναι έτοιμη να κλιμακώσει τη στρατιωτική δράση της στην περιοχή, εφόσον δεν υπάρξει διπλωματική διέξοδος.

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Ο χάρτης του Τραμπ με την ένδειξη «New US Territory»

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ περιορίστηκε στη δημοσίευση του χάρτη των Στενών του Ορμούζ, πάνω στον οποίο αναγραφόταν η φράση «New US Territory», δηλαδή «Νέα επικράτεια των ΗΠΑ».

New media post from Donald J. Trump



( TS: Aug 18 2026, 7:09 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‌‍‌‌​‍‍​​‌​‌‍‍‍‍‌​​​​‍‌‌​​​​‌‍‌ pic.twitter.com/MXZtcwYrhB — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 18, 2026

Η κίνηση δεν ήταν, πάντως, απροειδοποίητη. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι, μετά την ολοκλήρωση της σύγκρουσης με το Ιράν, θα μπορούσε να ανακηρύξει το στρατηγικό πέρασμα αμερικανικό έδαφος.

«Αφού ολοκληρώσουμε την ήττα του Ιράν, το οποίο ηττάται πολύ άσχημα, σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών», είχε αναφέρει.

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Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ακόμη ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν στην πράξη τη διέλευση από την περιοχή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Κανένα πλοίο δεν περνάει εκτός αν το θέλουμε εμείς».

Από την ιρανική πλευρά είχαν προηγηθεί ιδιαίτερα οξείες προειδοποιήσεις, ακόμη και απειλές Ιρανών στρατιωτικών ότι «θα του σπάσουν τα πόδια» εάν επιχειρήσει να ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ «ιδιοκτησία των ΗΠΑ».

Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Η νέα παρέμβαση Τραμπ καταγράφεται την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου έχουν βρεθεί εκ νέου σε αδιέξοδο.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε «πλήρη επίθεση», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε από την πλευρά του το ενδεχόμενο παράτασης της προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η παράλυση των διπλωματικών προσπαθειών αυξάνει τον κίνδυνο παράτασης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και συνεχίζεται σχεδόν έξι μήνες αργότερα.

Η Τεχεράνη απειλεί με κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τον ίδιο Ιρανό αξιωματούχο, οι ένοπλες δυνάμεις και οι σύμμαχοι της Τεχεράνης προετοιμάζονται να «κλιμακώσουν» τη δράση τους «στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή», καθώς η ιρανική ηγεσία βρίσκεται ενώπιον αποφάσεων για τα επόμενα βήματά της.

Η ίδια πηγή έκανε λόγο για ενδεχόμενη «έγκαιρη και ακριβή» στρατιωτική επιχείρηση του Ιράν με στόχο να σπάσει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο, σε περίπτωση που οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν.

Η απειλή αυτή προσδίδει πρόσθετη βαρύτητα στην ανάρτηση Τραμπ, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν πλέον ένα από τα βασικά σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών.

Το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ και η διαφωνία για τον έλεγχο

Στα μέσα Ιουνίου, οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν, Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Πεζεσκιάν, είχαν υπογράψει το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο προέβλεπε προθεσμία 60 ημερών, με δυνατότητα ανανέωσης, για την επίτευξη οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η συμφωνία προέβλεπε τον «άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα», ωστόσο η διαδικασία εκτροχιάστηκε τον Ιούλιο, με βασικό σημείο διαφωνίας τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Υπό κανονικές συνθήκες, από τα Στενά διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται στις διεθνείς αγορές.