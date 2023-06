Καταιγίδες σκόνης πλήττουν το Ιράν. Περισσότερα από 1.050 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία με δύσπνοια.

Οι καταιγίδες σκόνης στις νοτιοανατολικές επαρχίες του Ιράν, Σιστάν και Μπαλουχιστάν, ανάγκασαν 1.059 ανθρώπους να στραφούν σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας.

Τα μέσα ενημέρωσης του Ιράν μεταδίδουν ότι, ισχυρές καταιγίδες σκόνης έπληξαν πέντε πόλεις της επαρχίας του Σιστάν, στέλνοντας 1.059 άτομα σε νοσοκομεία, εκ των οποίων τα 145 εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, οι αρμόδιες υπηρεσίες ανθρωπιστικής βοήθειας τέθηκαν σε επιφυλακή.

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ισχυροί άνεμοι ακόνης σάρωσαν την πόλη Zabul την Τρίτη, 27 Ιουνίου, με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Δείτε βίντεο από τις καταιγίδες σκόνης που σαρώνουν το Ιράν:

#Iran: More than 1000 people treated in hospital because of suffocating dust storm in Sistan & Baluchistan #حق_تنفس #سيستان_و_بلوچستان

pic.twitter.com/3f1NdOdXnJ