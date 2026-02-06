Ιράν: «Κλείνει πληγές» και επισκευάζει στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις με φόντο την «αρμάδα» του Τραμπ, λένε οι NYT

Ο καταστροφικός πόλεμος των 12 ημερών, όπως έμεινε γνωστός στην ιστορία, ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ το καλοκαίρι του 2025, έληξε μετά τους καταστροφικούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Έξι μήνες μετά, ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται στα πρόθυρα νέας στρατιωτικής σύγκρουσης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύσσει σημαντικό αριθμό ναυτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, την «αρμάδα» όπως την αποκαλεί, ενώ η Τεχεράνη κάνει υπερπροσπάθεια για να προστατέψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της, που είναι εξάλλου και ο «νούμερο 1» στόχος των αμερικανικών στρατευμάτων.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές κατάφεραν να συμφωνήσουν στην διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, που διεξάγονται σήμερα (06.02.2026) στο σουλτανάτο του Ομάν, με κεντρικό θέμα το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Την ίδια στιγμή όμως, οι New York Times αποκαλύπτουν την πρόοδο των εργασιών στην ταχεία επισκευή αρκετών πυρηνικών εγκατασΤάσεων αλλά και υποδομών με βαλλιστικούς πυραύλους, που είχαν υποστεί ζημιές από τα αμερικανικά πλήγματα στα τέλη του Ιουνίου του 2025.

Δορυφορική λήψη της πυρηνικής εγκατάστασης του Ισφαχάν στις 21 Ιουνίου 2025 / 2026 PLANET LABS PBC / Handout via REUTERS

Ο διαφορετικός ρυθμός των εργασιών επισκευής των στις εγκαταστάσεις αυτές «ομολογούν» και τις προτεραιότητες της Τεχεράνης προσφέρει ενδείξεις για τις στρατιωτικές προτεραιότητες της Τεχεράνης. Κάποιες έχουν αποκατασταθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες, επειδή κρίνονται πιο σημαντικές.

Εξάλλου, αποτελούν στόχους σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, ενώ εκτιμάται ότι το Ιράν θα απαντούσε με βαλλιστικούς πυραύλους, στοχεύοντας το Ισραήλ και αμερικανικά στρατιωτικά μέσα και συμμαχικές βάσεις στην περιοχή.

Η ανάλυση των New York Times που βασίστηκε σε εξέταση δορυφορικών εικόνων – από περίπου 24 στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις τοποθεσίες που επλήγησαν από το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2025 – επιβεβαιώθηκε από ειδικούς που παρακολουθούν στενά τα ιρανικά πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, εργασίες κατασκευής ή επισκευής εντοπίστηκαν σε περισσότερες από τις μισές από αυτές τις εγκαταστάσεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η πλήρης έκταση των επισκευών δεν μπορεί να εξακριβωθεί , καθώς τα δορυφορικά στιγμιότυπα παρέχουν εικόνα ενός μέρους των εργασιών.

Τα δεδομένα που εξέτασαν οι New York Times δείχνουν ότι σε αρκετές πυραυλικές εγκαταστάσεις οι επισκευές ξεκίνησαν σύντομα μετά τα πλήγματα, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η παραγωγή πυραύλων αποτελεί βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα για την Τεχεράνη.

Αντίθετα, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, οι εικόνες από τις κατεστραμμένες μεγάλες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν δείχνουν μόνο μερικές επισκευές και ενίσχυση των υποδομών, με τις σχετικές εργασίες να επιταχύνονται μόλις τους τελευταίους μήνες.

Δυτικοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έχουν εντοπίσει σαφή σημάδια ότι το Ιράν έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην αποκατάσταση της ικανότητάς του να εμπλουτίζει πυρηνικά καύσιμα ή να κατασκευάζει πυρηνική κεφαλή.

Εκτιμήσεις δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών αναφέρουν ότι το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ανασυγκροτήσει το πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων.

Από τον Δεκέμβριο του 2025, το Ιράν έχει τοποθετήσει στέγες σε δύο από τις κυριότερες πυρηνικές του εγκαταστάσεις, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εκτίμηση για το αν πραγματοποιούνται εργασίες στο εσωτερικό τους.

Στο συγκρότημα της Νατάνζ, περίπου 225 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, το οποίο θεωρείται το κύριο κέντρο εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, οι ζημιές που ήταν εμφανείς στις αρχές Δεκεμβρίου έχουν πλέον καλυφθεί από μια λευκή κατασκευή στην οροφή. Το κατεστραμμένο κτίριο έχει ταυτοποιηθεί ως πιλοτική μονάδα εμπλουτισμού καυσίμων από το Institute for Science and International Security.

Συγκριτική ανάλυση δορυφορικών λήψεων της Νατάνζ στις 17 Ιουνίου 2025 (κάτω} και στις 30 Ιανουαρίου 2026 (πάνω) / 2026 PLANET LABS PBC / Handout via REUTERS

Στην πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν, αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα είχαν καταστρέψει αρκετά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων μετατροπής ουρανίου.

Δορυφορική εικόνα του Δεκεμβρίου δείχνει τα κατεστραμμένα κτίρια να έχουν καλυφθεί με στέγη.

Σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου, τοποθετήθηκαν νέα εμπόδια σε είσοδο υπόγειου συγκροτήματος σηράγγων, το οποίο, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, θα μπορούσε να φιλοξενεί μυστική εγκατάσταση εμπλουτισμού.

Συγκριτική ανάλυση δορυφορικών λήψεων των εγκαταστάσεων του Ισφαχάν στις 21 Ιουνίου 2025 (αριστερά0 και την 1η Φεβρουαρίου 2026 (δεξιά) / 2026 PLANET LABS PBC / Handout via REUTERS

Παράλληλα, σε νέα υπόγεια τοποθεσία γνωστή ως Pickaxe Mountain, σε απόσταση μικρότερη των δύο μιλίων από την πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ, οι είσοδοι για τις υπόγειες σηράγγων έχουν ενισχυθεί τους τελευταίους μήνες.

Ιδιαίτερη εξέλιξη καταγράφεται και στο στρατιωτικό συγκρότημα Παρτσίν, νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, όπου το Ιράν έχει πραγματοποιήσει δοκιμές ισχυρών εκρηκτικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πυροκροτητές πυρηνικών κεφαλών.

Δορυφορικές εικόνες των τελευταίων μηνών δείχνουν ότι στην περιοχή έχει κατασκευαστεί πρόσφατα ένας μεγάλος κυλινδρικός θάλαμος μήκους περίπου 45 μέτρων.

Η εγκατάσταση δεν επλήγη τον κατά την διάρκεια του 12ημερου πολέμου, αλλά είχε στοχοποιηθεί από το Ισραήλ το 2024 και έχει ενισχυθεί με αμυντικά μέσα, όπως αντιαεροπορικό πυροβολικό, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Institute for Science and International Security.