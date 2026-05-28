Μέση Ανατολή: Το Ιράν λέει ότι «καταστράφηκε» αμερικανικό αεροσκάφος – Αναφορές για εκρήξεις στα Στενά του Ορμούζ

Εκρηκτικό είναι το βράδυ της Πέμπτης (29/5/26) στη Μέση Ανατολή, με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, να μεταδίδει ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος «καταστράφηκε» κοντά στο Μπουσέρ. Πληροφορίες για πιθανή κατάρριψη αμερικανικού MQ-9 Reaper μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, νωρίτερα αναχαιτίστηκε «εχθρικό αεροσκάφος» πάνω από την επαρχία Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν. Άλλα ιρανικά μέσα υποστήριξαν ότι επρόκειτο για αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου MQ-9 Reaper, το οποίο φέρεται να καταρρίφθηκε πάνω από την παράκτια πόλη Τζαμ. Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από τις ΗΠΑ για τα συγκεκριμένα γεγονότα στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις και πιθανές εκτοξεύσεις πυραύλων προς τα Στενά του Ορμούζ από την επαρχία Μπουσέρ στο νότιο Ιράν.

Πριν, είχε γίνει γνωστό ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν πραγματοποίησαν μια επιχείρηση εκτόξευσης πυραύλων από το νότιο τμήμα της χώρας προς «συγκεκριμένους στόχους» όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars.

Το πρακτορείο πρόσθεσε ωστόσο ότι ο προορισμός των πυραύλων «δεν ήταν ακόμη σαφής». Η έλλειψη επίσημης ενημέρωσης σχετικά με την κατεύθυνση των πυραύλων έχει εντείνει την ανησυχία για πιθανή νέα κλιμάκωση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, οι ήχοι που ακούγονται από την πλευρά της θάλασσας προκαλούνται από ανταλλαγή πυρών, σε ένδειξη προειδοποίησης προς πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στην περιοχή του Μπουσέρ, καθώς και ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας των τελευταίων ημερών. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι την Πέμπτη εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στην περιοχή, ως απάντηση σε νέες αμερικανικές επιδρομές στο νότιο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως, καθώς από το σημείο διέρχεται μεγάλο ποσοστό των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κάθε ένταση στην περιοχή προκαλεί άμεσες αντιδράσεις στις διεθνείς αγορές και αυξημένη επιφυλακή στις ναυτιλιακές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στον Κόλπο.

Διπλωματικές επαφές για παράταση της εκεχειρίας

Ενώ η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ρευστή, σε διπλωματικό επίπεδο Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να υποστηρίζουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε ένα αρχικό πλαίσιο συμφωνίας για επέκταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η συμφωνία δεν έχει ακόμη λάβει την τελική πολιτική έγκριση, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εντάσεων ή ακόμη και ανατροπής των διαπραγματεύσεων.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τη διεθνή κοινότητα, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή του Κόλπου ενδέχεται να επηρεάσει τόσο τη διεθνή ασφάλεια όσο και τις παγκόσμιες ενεργειακές ισορροπίες.