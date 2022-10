Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ σήμερα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και μια ΜΚΟ, εναντίον διαδηλωτών που συγκεντρώθηκαν στη γενέτειρά της Μαχσά Αμινί για να την τιμήσουν, 40 ημέρες μετά τον θάνατό της.

«Δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων και άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών στην πλατεία Ζιντάν στο Σαγκέζ», ανέφερε στο Twitter η Hengaw, μια οργάνωση για τα δικαιώματα των Κούρδων του Ιράν που έχει έδρα τη Νορβηγία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αστυνομία αντιμετώπισης ταραχών πυροβόλησε εναντίον παρευρισκομένων στην τελετή που είχαν συγκεντρωθεί στο νεκροταφείο για το τέλος του 40ήμερου πένθους της Μαχσά… δεκάδες έχουν συλληφθεί», τόνισε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Iranian security forces opened fire on protesters who massed in their thousands on Wednesday in #MahsaAmini's hometown to mark 40 days since her death – the end of the traditional mourning period – a human rights group has said. https://t.co/5DdUK9qo6B