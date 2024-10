Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης έγραφαν συνθήματα κατά του Ισραήλ στους πυραύλους που εκτόξευσαν

Προπαγανδιστικό βίντεο πριν την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα το Ιράν σήμερα Παρασκευή (4.10.24).

Το βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X φέρεται να αποτυπώνεται η προετοιμασία από τα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης για την επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης καταγράφονται να γράφουν συνθήματα πάνω τους πυραύλους που λίγο αργότερα εκτοξεύτηκαν εναντίον στόχων στο Ισραήλ. «Αποφαστική νίκη» είναι μια από τις φράσεις που γράφουν.

Σημειώνεται ότι σε αντίθεση με την επίθεση στο Ισραήλ τον περασμένο Απρίλιο που το Ιράν είχε χρησιμοποιήσει πυραύλους κρουζ, αυτή τη φορά χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους Shahab-3.

🚨🇮🇷 Newly released footage shows the preparation of Iran’s ballistic missiles for Operation True Promise-2 by the IRGC Aerospace Force engineers pic.twitter.com/0pRcaM9gr9