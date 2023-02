Σάλο έχουν προκαλέσει οι φωτογραφίες ενός φυλακισμένου γιατρού στο Ιράν, ο οποίος κάνει απεργία πείνας για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις κατά της υποχρέωσης των γυναικών να φορούν χιτζάμπ, καθώς είναι «σκελετωμένος» και προειδοποιούν ότι κινδυνεύει να πεθάνει.

Οι φωτογραφίες φέρεται ότι απεικονίζουν τον 53χρονο Φαρχάντ Μεϊσαμί, έναν γιατρό από το Ιράν που βρίσκεται στη φυλακή από το 2018 επειδή υποστήριξε ακτιβίστριες που διαμαρτύρονταν κατά της υποχρεωτικής χρήσης του χιτζάμπ.

Ο γιατρός άρχισε την απεργία πείνας του στις 7 Οκτωβρίου για να διαμαρτυρηθεί για τους πρόσφατους φόνους διαδηλωτών από την κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του. Πλέον, στις φωτογραφίες φαίνεται «σκελετωμένος» και ο κόσμος καταγγέλλει ότι κινδυνεύει να πεθάνει.

Ωστόσο, η κυβέρνηση του Ιράν αρνείται ότι ο γιατρός κάνει απεργία πείνας και υποστηρίζει πως οι φωτογραφίες, που κυκλοφορούν ευρύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρονολογούνται πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ο Μεϊσαμί είχε πράγματι πραγματοποιήσει απεργία πείνας.

This is prominent rights defender #FarhadMeysami, who has been on hunger strike against the executions & unjust arrests of activists & journalists. The images of fighting against injustice & tyranny. His life is in danger. Release him now!#فرهاد_میثمی #مهسا_امینی #MahsaAmini pic.twitter.com/UVY8T6PnVg