Στο αίμα πνίγονται οι διαδηλώσεις κατά της μαντίλας στο Ιράν με χιλιάδες ανθρώπους να κατεβαίνουν σήμερα (23.9.2022) στους δρόμους, για να ανταποκριθούν στο κάλεσμα των Αρχών που τους καλούσαν για «υπεράσπιση».

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν έπειτα από μια εβδομάδα σφοδρών αντιδράσεων, που ξέσπασαν μετά τον θάνατο μιας νεαρής γυναίκας η οποία είχε συλληφθεί από την αστυνομία, και είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 17 άνθρωποι.

Σημειώνεται ότι μερικές ΜΚΟ κάνουν λόγο για 36 νεκρούς, καταγγέλλοντας τη τη «βάναυση» καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν. Την ίδια ώρα, το ίντερνετ εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα, με το μπλοκάρισμα του WhatsApp και του Instagram.

Η Μαχσά Αμινί, 22 ετών, που καταγόταν από την επαρχία Κουρδιστάν, συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη την οποία επισκεπτόταν με την οικογένειά της, «επειδή φορούσε ανάρμοστα ρούχα» από την αστυνομία ηθών, μια μονάδα αρμόδια να επιβάλλει τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες της χώρας.

Πέθανε τρεις ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο και ο θάνατός της προκάλεσε νυχτερινές διαδηλώσεις στις κύριες πόλεις του Ιράν μεταξύ των οποίων η πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Κρατικό μέσο ενημέρωσης έκανε λόγο χθες, Πέμπτη, για τον θάνατο 17 ανθρώπων στις διαδηλώσεις, όμως ΜΚΟ όπως το Κέντρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν (CHRI) με έδρα τη Νέα Υόρκη, αναφέρουν μεγαλύτερους απολογισμούς. «Ανεξάρτητες πηγές μιλούν για 36» θανάτους, ανέφερε χθες βράδυ στο Twitter το CHRI.

«Η κυβέρνηση απάντησε με πραγματικές σφαίρες, πιστόλια και δακρυγόνα, σύμφωνα με βίντεο που διαμοιράστηκαν στα social media», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το CHRI.

Η κουρδική οργάνωση για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw αναφέρει πως οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας με «ημιβαρέα» όπλα κατά των διαδηλωτών στην Οσναβίγια (βορειοδυτικά) χωρίς να διευκρινίζει τι όπλα ήταν.

Σε πολλές πόλεις οι διαδηλωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις δυνάμεις ασφαλείας, έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα της αστυνομίας και φώναξαν συνθήματα κατά της εξουσίας, σύμφωνα με ΜΜΕ και ακτιβιστές.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν απροσδιόριστο αριθμό ανθρώπων, ανέφεραν τα ιρανικά ΜΜΕ. Οι εικόνες που έγιναν πιο viral στα social media είναι εκείνες που δείχνουν τις Ιρανές να βάζουν φωτιά στις μαντίλες τους.

Στο Ιράν οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να καλύπτουν τα μαλλιά τους όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους. Επίσης η αστυνομία ηθών απαγορεύει στις γυναίκες να φορούν κοντά παλτό, πάνω από το γόνατο, στενά παντελόνια και τζιν με σκισίματα καθώς και ρούχα με έντονα χρώματα, μεταξύ άλλων.

At least seven people in Iran have been killed in antigovernment demonstrations that spread to dozens of cities after a woman, Mahsa Amini, died in the custody of the morality police. She was arrested for allegedly violating the law on head scarves. https://t.co/7SLlNVEenT pic.twitter.com/CQ6bceHTUD