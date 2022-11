Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στους διαδηλωτές το καθεστώς του Ιράν, όπως προκύπτει από την ψυχρή γλώσσα των αριθμών.

Σύμφωνα με την μη κυβερνητική Οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα το ‘Οσλο, οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν σκότωσαν 72 ανθρώπους μόνον την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια καταστολής των διαδηλώσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στους σχεδόν 3,5 μήνες που διαρκούν οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί στα χέρια της «αστυνομίας ηθών» στις 16 Σεπτεμβρίου, έχουν σκοτωθεί συνολικά 416 άνθρωποι.

Άλλο ένα αξιοσημείωτο στοιχείο, είναι πως από τους 72 νεκρούς της τελευταίας εβδομάδας, οι 56 ήταν σε κουρδικές περιοχές, όπου μαίνονται οι διαδηλώσεις που πλέον έχουν πάρει καθαρά αντικαθεστωτικό χαρακτήρα.

Μεταξύ των θυμάτων είναι 51 παιδιά και 21 γυναίκες, σύμφωνα με την IHR.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις – Μαχαμπάντ, Τζαβανρούντ και Πιρανσάρ – που συχνά συνδέονταν με κηδείες ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την αστυνομία.

Innocent civilians are being the target of an indiscriminate shooting campaign by the Islamic Republic’s military forces in Javanrud!@UNHumanRights don’t look away! Watch closely the crimes against humanity that Iranians are documenting under enemy fire!pic.twitter.com/jvLGLFacg9