Η Ιρανή ηθοποιός Χενγκαμέχ Γαζιάνι συνελήφθη την Κυριακή, από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, διότι έβγαλε δημόσια την μαντίλα της σε βίντεο που ανάρτησε για να εκφράσει την υποστήριξή της στο κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο Irna.

Η Χενγκαμέχ Γαζιάνι συνελήφθη για υποκίνηση και υποστήριξη των «ταραχών» και για επικοινωνία με μέσα της αντιπολίτευσης, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η ίδια η Ιρανή ηθοποιός είχε δηλώσει προηγουμένως ότι εκλήθη από την δικαιοσύνη και στην συνέχεια ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο, κατά το οποίο αφαιρεί την μαντίλα της.

«Ισως και να είναι το τελευταίο μου μήνυμα», έγραψε. «Από τώρα, ό,τι και να μου συμβεί, να γνωρίζετε ότι όπως πάντα είμαι με τον ιρανικό λαό μέχρι την τελευταία μου πνοή», πρόσθεσε.

Το βίντεο παρουσιάζει την ιρανή ηθοποιό σε εμπορικό δρόμο με ακάλυπτο το κεφάλι να αντικρίζει χωρίς να μιλά την κάμερα και στην συνέχεια να στρέφεται και να φτιάχνει μία αλογοουρά, όπως κάνουν οι Ιρανές πριν κατεβούν σε διαδήλωση.

Famous Iranian actress Hengameh Ghaziani has been arrested, state media said.

She’d earlier removed her hijab and said, “This might be my last (Instagram) post. From this moment on, whatever happens to me, know that as always, I am with Iranian people until my last breath.” pic.twitter.com/tSVhUamsna