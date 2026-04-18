Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Τα μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν μήνυμα των Φρουρών της Επανάστασης, με το οποίο διατάζουν τα πλοία να μην απομακρύνονται από τα αγκυροβόλια τους, προειδοποιώντας τα ταυτόχρονα ότι αν πλησιάσουν τα Στενά του Ορμούζ, αυτό θα θεωρηθεί συνεργασία με τον «Εχθρό».

Παράλληλα στο μήνυμα τους οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, λένε ότι τα πλοία και οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να ακολουθούν τις ειδοποιήσεις που εκδίδονται από το Ναυτικό τους και ότι οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ «δεν έχουν καμία εγκυρότητα».

Ο τοπικός διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, δήλωσε ότι οποιοδήποτε πλοίο αγνοήσει τις προειδοποιήσεις στα Στενά του Ορμούζ θα στοχοποιηθεί. Δήλωσε επίσης ότι το Ναυτικό των ΗΠΑ θα δεχθεί «σκληρό πλήγμα» αν επιτεθεί σε ιρανικά πλοία.

Μάλιστα, σε ανακοίνωσή του, το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) προειδοποιεί ότι «κανένα πλοίο δεν πρέπει να μετακινηθεί από το αγκυροβόλι του στον Περσικό Κόλπο ή στη Θάλασσα του Ομάν».

Αναφέρει ότι πολλά πλοία έχουν περάσει από το στενό που βρίσκεται υπό τη διαχείρισή του από χθες το βράδυ, αλλά ότι η πλωτή οδός θα κλείσει ξανά μέχρι οι ΗΠΑ να σταματήσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

«Η προσέγγιση στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό και το πλοίο που παραβιάζει την απαγόρευση θα γίνει στόχος», προσθέτει.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτό το μήνα το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε μια υπό όρους εκεχειρία δύο εβδομάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας συμφώνησαν ότι θα επιτρέπεται η ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Η ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδός έκλεισε και πάλι σήμερα από το Ιράν, ενώ το ιρανικό ναυτικό δηλώνει ότι θα παραμείνει κλειστή έως ότου αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών πλοίων και λιμανιών.

Στην τελευταία του δήλωση, το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) αναφέρει ότι οι δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με το Στενό του Ορμούζ «δεν έχουν καμία ισχύ».

Δεν είναι σαφές αν η δήλωση αναφέρεται σε συγκεκριμένα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ.

Νωρίτερα επίσης, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι οι ηγέτες του Ιράν θέλουν να κλείσουν το στενό, αλλά οι ΗΠΑ δεν θα τους αφήσουν να «μας εκβιάσουν».