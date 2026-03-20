Ιρανικής υπηκοότητας ένας εκ των συλληφθέντων σε βρετανική βάση στη Σκωτία με πυρηνικά υποβρύχια

Συναγερμός σήμανε χθες Πέμπτη (19.03.2026) στη ναυτική βάση Φάσλεΐν στη Σκωτία, όταν οι αρχές ειδοποιήθηκαν για ύποπτα άτομα στην περιοχή, στην οποία απαγορεύεται η είσοδος, καθώς εκεί ελλιμενίζονται βρετανικά πυρηνικά υποβρύχια.

Η Σκωτία διαθέτει μια από τις πιο σημαντικές βάσεις των βρετανικών ναυτικών δυνάμεων (Royal Navy} και στη συγκεκριμένη σταθμεύουν τέσσερα πυρηνικά υποβρύχια.

Ειδικότερα, η σκωτζέζικη αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα (20.03.2026) ότι συνελήφθησαν δύο άτομα συνελήφθησαν που επιχείρησαν να εισέλθουν στη ναυτική βάση Φάσλεϊν.

Σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA και την εφημερίδα Times, ένας από τους συλληφθέντες, ένας 34χρονος άνδρας, είναι ιρανικής υπηκοότητας.

Περίπου στις 17:00, τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας) χθες Πέμπτη (19.03.2026), «λάβαμε πληροφορίες ότι δύο άτομα επιχειρούσαν να εισέλθουν στη Ναυτική Βάση Κλάιντ», γνωστή ως Φάσλεϊν, δήλωσε εκπρόσωπος της σκωτσέζικης αστυνομίας.

«Ένας 34χρονος άνδρας και μια 31χρονη γυναίκα συνελήφθησαν σε σχέση με αυτό το συμβάν και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.