Σοκ προκαλεί στην Ιρλανδία το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς μέσα σε ένα εστιατόριο χθες παραμονή των Χριστουγέννων, ενώ αυτό ήταν γεμάτο με οικογένειες που έπαιρναν το δείπνο τους.

Όπως αναφέρουν οι Irish Times, ένας άνδρας 20 ετών πέθανε κατά τη διάρκεια της επίθεσης που έγινε λίγο μετά τις 20:00 της παραμονής των Χριστουγέννων στην Ιρλανδία. Ένας άλλος άνδρας, 40 ετών, νοσηλεύεται με τραύματα από πυροβολισμούς σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλείται πληροφορίες των Αρχών της Ιρλανδίας, φέρεται να έχει σχέση με συμμορίες και με διακίνηση όπλων και ναρκωτικών. Ο 20χρονος ήταν ο δράστης, ο οποίος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου.

Το περιστατικό σχολίασε και ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Λίο Βαράντκαρ, εκφράζοντας το σοκ του για το περιστατικό. «Είναι γνωστό οικογενειακό εστιατόριο που έχω επισκεφθεί πολλές φορές», έγραψε στο X (πρώην Twitter).

Shocked to hear about the shooting today in Blanchardstown in a well known family restaurant I’ve visited many times.



Full Garda investigation underway. My thanks to them and solidarity to staff and customers. — Leo Varadkar (@LeoVaradkar) December 25, 2023

Βίντεο και εικόνες από το περιστατικό:

Reports of shooting in restaurant in Blanchardstown Dublin.. At least one fatality. Law and order is gone in this country. pic.twitter.com/xW7ioDKvDR — Philip Dwyer (@PhilipDwyer_MOI) December 24, 2023