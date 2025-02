Ιρλανδία: Τρεις τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στο Δουβλίνο

Ένας άνδρας συνελήφθη στο Δουβλίνο μετά από επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα, Κυριακή (09.02.25) με μαχαίρι σε δρόμο της πρωτεύουσας της Ιρλανδίας, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Η αστυνομία της Ιρλανδίας έκανε λόγο για «σοβαρό περιστατικό», ενώ ανέφερε πως δεν φαίνεται η επίθεση να συνδέεται με τρομοκρατία.

Οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να πάνε στα σπίτια τους και να μείνουν μέσα, όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην γωνία των οδών Oxmantown Road και την Niall Street, στο Δουβλίνο, όπου είχε αναφερθεί το αιματηρό περιστατικό.

Ο συλληφθείς βρίσκεται αυτή τη στιγμή «σε κράτηση σε αστυνομικό τμήμα στο βόρειο τμήμα της πόλης» και η αστυνομία ανέφερε ότι «δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος για το κοινό».

