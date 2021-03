Ισημερινός: Γεννήθηκαν 9 χελωνάκια που ανήκουν στις απειλούμενες με εξαφάνιση δερματοχελώνες (pic, vid)

Εννέα χελωνάκια που ανήκουν στην οικογένεια της δερματοχελώνας, το είδος αυτό θαλασσίων χελωνών που είναι οι μεγαλύτερες στον κόσμο και απειλούνται με εξαφάνιση, γεννήθηκαν στην ακτή του Ισημερινού. Την είδηση έκανε γνωστή το υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας, με ανακοίνωσή του το βράδυ της Τρίτης (9/3).

Αυγά της Dermochelys coriacea, όπως είναι η επιστημονική της ονομασία, επωάστηκαν τεχνητά σε μια παραλία που ονομάζεται Πούντα Μπικίνι, στην επαρχία Μανάμπι, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η φωλιά τους μετακινήθηκε από τους δασοφύλακες της περιοχής, λόγω του σκληρού χειμώνα που έπληξε την ακτή του Ισημερινού.

Η νέα αυτή εκκόλαψη μας επέτρεψε να δούμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε ένα υψηλό ποσοστό τεχνητής επώασης αυτών των χελωνών, γεγονός το οποίο σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον Ισημερινό στο θέμα της προστασίας” του περιβάλλοντος, δήλωσε ο κτηνίατρος Ντανιέλ Αλάβα του Refugio de la Isla Corazon y Fragatas, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο.

Nine leatherback turtles — the largest endangered turtle in the world — have hatched on Ecuador’s Punta Bikini beach.



The turtle eggs were artificially incubated, Environmental ministry officials say.



Leatherback turtles are in danger of disappearing in the eastern Pacific pic.twitter.com/Vx1AEIUBc3