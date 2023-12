Ύστερα από αρκετές εβδομάδες έντονης σεισμικής δραστηριότητας ηφαίστειο στην Ισλανδία εξερράγη κοντά στο Ρέικιαβικ, καλύπτοντας τη γη με τόνους λάβας.

Τον περασμένο μήνα οι αρχές της Ισλανδίας εκκένωσαν την περιοχή του Γκρίνταβικ, απομακρύνοντας 4.000 κατοίκους, ενώ πριν από λίγες ώρες ξεκίνησε η τρομακτική έκρηξη του ηφαιστείου.

Το Μετεωρολογικό Γραφείο της Ισλανδίας προειδοποίησε ότι «έχει ξεκινήσει μια έκρηξη βόρεια του Γκρίνταβικ από το Χάγκαφαλ».

Σημειώνεται πως οι σεισμοί στην περιοχή ξεκίνησαν στα τέλη Οκτωβρίου με αποτέλεσμα οι επιστήμονες και οι αρχές της περιοχής να σημάνουν συναγερμό στην περιοχή.

Ελικόπτερο που εστάλη στην περιοχή για να επιθεωρήσει την κατάσταση κατέγραψε εικόνες αποκάλυψης από τη λάβα να καλύπτει χιλιάδες στρέμματα γης.

Live εικόνα από την Ισλανδία:

A volcano erupted late on Monday in southwest Iceland, spewing lava and smoke across a wide area after weeks of intense earthquake activity. Eruption has started north of Grindavik, after the evacuation started weeks ago.



[📹 Ríkisútvarpinu]pic.twitter.com/UF41ewCLQ4 — Massimo (@Rainmaker1973) December 19, 2023

Το Μετεωρολογικό Γραφείο ανέφερε ότι η έκρηξη εντοπίζεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Γκρίνταβικ και η σεισμική δραστηριότητα κινείται προς την πόλη.

Byrjunin á eldgosinu á vefmyndavél RÚV yfir Grindavík



0:13 pic.twitter.com/Jx3icbxuxx — Birkir (@birkirh) December 18, 2023

Το μήκος της ρωγμής στο ηφαίστειο είναι περίπου 3,5 χιλιόμετρα, με τη λάβα να ρέει με ρυθμό περίπου 100 έως 200 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, πρόσθεσε.

JUST IN: First aerial footage captured just minutes ago of the newly opened volcanic fissure near Grindavík, Iceland.



It is estimated to be about 3 km long! pic.twitter.com/uLLpmZHvFe — Nahel Belgherze (@WxNB_) December 18, 2023

🚨 Iceland volcano erupts near Grindavik after weeks of intense earthquake activity.



Footage shows thick smoke wafting skyward and lava spewing from the volcano’s mouth. The Icelandic Road Administration announced the closure of all roads in the area. pic.twitter.com/V2aLBkJUrk — AccuWeather (@accuweather) December 19, 2023

Σύμφωνα με αστυνομικό που μίλησε στo BBC η έκρηξη σημειώθηκε γρήγορα και ήταν ένα αρκετά μεγάλο γεγονός. Ο ίδιος σημείωσε πως η λάβα φαινόταν να ρέει προς όλες τις κατευθύνσεις.